Диетолог назвал пять продуктов для защиты от коронавируса

Помимо того, что они укрепляют иммунитет, грибы усиливают защитное действие антител в слюне, не допускающих инфекцию в организм

После того как закончился период самоизоляции и на улицах городов, в общественных местах и транспорте появилось намного больше, чем прежде, людей, опасность распространения коронавирусной инфекции значительно возросла. Что мы можем сделать, чтобы обезопасить себя? Разумеется, носить маску, перчатки, соблюдать социальную дистанцию. Но огромное значение имеет наш иммунитет.

Чтобы он был крепким, очень важно питаться правильно. Что это значит в приложении к необходимости противостоять инфекции, мы расспросили исполнительного Директора Национального исследовательского центра «Здоровое питание» диетолога Зинаиду Медведеву. Проанализировав имеющиеся на сегодняшний день научные данные, эксперт составил список из пяти продуктов, которые укрепят защиту организма от КОВИД.

Мы расспросили исполнительного Директора Национального исследовательского центра «Здоровое питание» диетолога Зинаиду Медведеву

1. Грибы. Помимо того, что они укрепляют иммунитет, грибы усиливают защитное действие антител в слюне, не допускающих инфекцию в организм. Также кроме важного для нас белка они содержат селен, который помогает предотвратить повреждение клеток, а также медь и другие минералы, помогающие вырабатывать эритроциты. Между прочим, по содержанию селена грибы значительно опережают все другие продукты.

2. Брокколи. Оказывается, брокколи содержит больше витамина С, чем апельсин, и может конкурировать с молоком по содержанию кальция. Но и это еще не все. В 2017 году Американский журнал клинического питания опубликовал статью, в которой были перечислены продукты, предотвращающие рак толстой кишки. И брокколи заняла в этом списке одну из первых позиций. Как известно, основа нашего иммунитета формируется именно в кишечнике, таким образом поддерживая кишечник брокколи положительно влияет и на иммунитет. Обратите внимание: при долгой тепловой обработке полезность брокколи снижается. Поэтому эту капусту не стоит варить или жарить, а лучше обдать кипятком или съесть в сыром виде.

3. Оливковое масло первого отжима. Этот продукт не только повышает количество иммунных клеток, но и активизирует их. Оливковое масло холодного или первого отжима богато ненасыщенными полезными жирами и может применяться в приготовлении многих блюд, не подразумевающих высокие температуры. Полифенолы, которые содержатся в оливковом масле, способствуют снижению системного воспаления в организме, что имеет большое значение для противостояния воздействию COVID. Это масло может быть полезно и по ряду других причин. Оно помогает снизить уровень «плохо» холестерина и уменьшить образование бляшек в сосудах. Научные данные о полезных свойствах оливкового масла extra virgin и его фенольных соединений говорят о снижения риска таких заболеваний, как атеросклероз, ревматоидный артрит, диабет, ожирение, рак, воспалительные заболевания кишечника или нейродегенеративные заболевания (болезни Паркинсона, Альцгеймера и т.п.).

4. Гранатовый сок. Он повышает численность полезной кишечной бактерии Akkermansia, связанной с усиленным иммунным ответом. В организме любого человека, прежде всего в кишечнике, обитают триллионы бактерий. Полезные бактерии очень важны для поддержания крепкого иммунитета. И как показали работы ученых, бактерия Akkermansia имеет в этой борьбе особое значение. И, значит, стакан гранатового сока ежедневно значительно увеличивает шансы нашей иммунной системы противостоять инфекции.

5. Голубика и черника. Обе эти ягоды увеличивают количество и активность иммунных клеток. А, значит, повышают нашу способность противостоять коронавирусной инфекции. К тому же обе ягоды являются источником витамина С и клетчатки. Клетчатка очень важна для микробиома, который, как мы уже говорили, формирует иммунитет. Витамин С также способствует поддержанию иммунитета. Поскольку зимой или даже осенью черника и голубика стоят дорого, то наш эксперт советует купить эти ягоды сейчас и заморозить их (морозьте на открытой тарелке или поддоне, чтобы излишняя влага уходила, и уже замерзшие ссыпайте в пакет для хранения). В течение всего холодного периода ежедневно добавлять по чайной ложке ягод в йогурты или кашу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Победит ли Россия в гонке за вакциной от коронавируса: сколько ждать прививку жителям других стран

В нашей стране начало вакцинации от ковида запланировано уже на октябрь этого года. А как за рубежом? (подробности)

«Жареный лук вперемешку с жженым пластиком»: переболевшие COVID рассказали о странностях своего обоняния

Люди неделями мучаются от наваждения – их преследуют отвратительная вонь (подробности)