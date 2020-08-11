"Надеюсь Никита вернется в строй": Роман Широков принес странные извинения избитому им арбитру

Извинения Широкова выглядят странными Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бывший игрок сборной России, а ныне комментатор "Матч ТВ" Роман Широков на своей странице в Инстаграме принес извинения арбитру, избитому им во время матча любительских команд. Но кажется получилось только хуже.

Извинения Широкова выглядят странными. Свои акцентированные удары кулаком и ногами по уже лежащему арбитру Никите Данченкову он называет безобидным словосочетанием "размахивание руками".

Напомним, что инцидент произошел во время матча любительских команд. Работающий в последнее время комментатором Широков играл за команду телеканала "Матч ТВ". По ходу игры экс-футболисту сборной России не понравилось одно из решений арбитра, и он избил 24-летнего судью прямо на поле. Арбитру понадобилась помощь врачей, и не исключено, что против Широкова будет открыто уголовное дело.

В комментариях к посту Широкова болельщики не верят в его искренность, и не чувствуют, что комментатор действительно раскаялся. А также высказывают предположение, что только угроза обращения судьи в полицию заставила футболиста принести хоть какие-то извинения.