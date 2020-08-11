Легкоступова всегда была с алкоголем на «Вы»: менеджер певицы не верит, что она попала в больницу с пробитой головой

Телефон Валентины Легкоступовой отключен, Фото: пресс-служба городской администрации Феодосии

Информация о том, что певица Валентина Легкоступова, всенародно известная по хиту «Ягода-Малина», попала с пробитой головой в наркологическую больницу вместе со своим супругом пока официально не подтверждена. В главке столичного МВД от комментариев отказались. Но, по некоторым данным, артистку в невменяемом состоянии в ее московской квартире нашла дочка, которая и вызвала скорую. Валентину вместе с мужем, якобы увезли в наркологичку и уже там выяснилось, что у артистки серьезная травма головы. При этом ее супруг сбежал из лечебного заведения.

Телефон Валентины Легкоступовой отключен, дочка артистки тоже на связь не выходит. Но нам удалось дозвониться до концертного менеджера певицы Максима Екимова.

-Максим, неужели артистка в больнице с пробитой головой?

- Я от вас впервые про эту ситуацию слышу. Просто в шоке, звучит как полнейший бред. У нее вообще никогда проблем с алкоголем не было, она с ним на «Вы».

- Я супруг злоупотреблял?

- Это ее новый супруг. Я с ним вообще знаком не был. Они вместе меньше года. Все было тайно сделано. Я в личную жизнь не лез. Про него ничего хорошего или плохого сказать не могу.

- Когда вы с Валентиной Легкоступовой в последний раз общались?

- Три дня назад разговаривали по телефону. Ничего подозрительного я не заметил. Обсуждали ее выступление на Дне города. Нам предложили 40 минут, и мы как раз выбирали репертуар.

Максим Екимов пообещал узнать, где сейчас находится певица.