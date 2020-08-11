Думаем о безопасности детей на дорогах!

ПЕРЕВОЗИМ ПРАВИЛЬНО!

Август – время массового возвращения детей домой с летнего отдыха. Поэтому, отправляясь за ребенком, не забываем вернуть в салон детское кресло!

Удерживающее устройство для маленьких пассажиров снижает риск получения травм при ДТП в 5 раз. Самое безопасное место для его установки – в середине заднего сиденья. А вот впереди его устанавливать небезопасно – это подтвердили многочисленные краш-тесты, которые проводились в России и за рубежом.

На переднее сиденье детское кресло можно поставить только в крайнем случае и только при отключенной подушке безопасности, спинкой вперед. При такой установке в случае ДТП сила фронтального удара будет значительно снижена.

Грудного ребенка необходимо размещать в автокресле категории 0, или автолюльке спиной по ходу движения.

Конечно, мы уверены, что в дороге с нами ничего не случится. А вот получить штраф за отсутствие детского кресла вполне реально: родительская беспечность обойдется в 3 тысячи рублей.

Ну и конечно же, едем осмотрительнее – ребенок в машине. Автоинспекторы призывают родителей отказаться от резких маневров и перестроений на дороге. И лучше не обгонять там, где для этого надо выехать на «встречку» – так повышается риск аварийной ситуации из-за нарушений или невнимательности другого водителя.

САМОКАТ, ВЕЛОСИПЕД, СКУТЕР

Важно помнить, что за руль мопеда может садиться не просто тот, кому исполнилось 16 лет, а у кого есть права категории «М». Если их нет, можно получить штраф от 5 до 15 тысяч рублей. При этом в соответствии с ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ транспортное средство задерживается и помещается на специализированную стоянку.

Если подросток младше 16 лет, то ответственность за него несут законные представители. Они могут быть привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ. Транспортное средство в этом случае также задерживается и помещается на специализированную стоянку.

Прежде чем подросток сядет за руль, важно позаботиться о его безопасности

и вместе с ним подобрать защитную экипировку: шлем, по возможности – специальный костюм и обувь, наколенники и перчатки. Использование амуниции желательно и при езде на других средствах передвижения.

Велосипедистам моложе 14 лет нельзя выезжать на дорогу. Те, кто старше, могут ехать по правому краю проезжей части, обочине и тротуару. Если велосипедист движется по проезжей части, то он приравнивается к водителю, а значит, должен соблюдать требования сигналов светофора и знаков приоритета.

За лето многие дети обычно забывают о городской жизни. Поэтому Госавтоинспекция рекомендует родителям перед началом учебного года напомнить своему ребенку о том, как переходить дорогу, что означают дорожные знаки и сигналы светофора. А главное, запретить переходить дорогу, глядя в экран смартфон! Даже если для пешеходов на переходе горит зеленый свет!

Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения: детей на улицах становится больше, и поэтому надо быть не только внимательнее, но и неукоснительно соблюдать правила. Это может сохранить чью-то жизнь и здоровье.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Так, за семь месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП с участием несовершеннолетних на российских дорогах сократилось на 21%, число погибших и раненых – на 15,6 % и 21,6 % соответственно.