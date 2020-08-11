Владимир Путин: в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса

В России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

В стране зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил президент России Владимир Путин и заявил, что одна из его дочерей уже сделала прививку от COVID-19.

«Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции», - сказал российский лидер и подчеркнул, что вакцинация от коронавируса в России должна проводиться исключительно добровольно

По словам министра здравоохранения Михаила Марушко, зарегистрированный препарат показал высокую эффективность в борьбе с коронавирусом, а также безопасность. «Хотя знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый, повторяю: прошла все необходимые проверки», - добавил глава Минздрава.

Директор занимающегося разработкой вакцины центра Гамалеи, Гинцбург сообщил, что одновременно с запуском третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса в Москве начнется ее ввод в гражданский оборот в нескольких регионах 1 января.