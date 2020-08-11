Врачи пытаются снять отек мозга: Валентина Легкоступова впала в кому

Только недавно вся страна радовалась за певицу Валентину Легкоступову. Фото: Мила СТРИЖ

Только недавно вся страна радовалась за певицу Валентину Легкоступову. Исполнительница хита "Ягода-малина" вышла замуж в третий раз и обвенчалась с новым избранником Юрием Фирсовым. Однако несколько часов стало известно, что знаменитость впала в кому и у нее отек мозга.

Страшные подробности госпитализации Валентины Легкоступовой по-настоящему шокируют. Певица оказалась на грани жизни и смерти всего через месяц после регистрации брака. Она госпитализирована в тяжелом состоянии. Врачи не дают прогнозов касательно ее выздоровления.

Как сообщает сайт mk.ru, 7 августа родственники поместили 54-летнюю певицу в наркологическую клинику. Она более двух недель не выходила на связь с дочерью и сыном. Родные приехали в квартиру, где Легкоступова проживает со своим новым мужем Юрией Фирсовым и обнаружили страшную картину.

Дочь обнаружила певицу с супругом в состоянии алкогольного опьянения, сообщает 5-tv.ru. По ее словам, злоупотребляли ее мать с мужем на протяжении последних двух недель.

В наркоклинике Легкоступовой стало хуже. Она пожаловалась на головные боли, а вскоре впала в кому. Медики диагностировали у Легкоступовой кровоизлияние и ушиб головного мозга. Звезду экстренно прооперировали - сделали трепанацию черепа и откачали огромную гематому. Врачи пытаются снять отек мозга и наладить работу печени.

В связи с инцидентом стражи порядка намерены допросить супруга Легкоступовой. Юрий Фирсов в прошлом яхтсмен. Он познакомился с вокалисткой около пяти лет назад в соцсетях. Все это время они сожительствовали, но буквально месяц назад официально узаконили отношения, а потом и обвенчались. Для Легкоступовой это третий брак.

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