Как будут работать новые правила, по которым можно списать долг от 50 тысяч до 500 тысяч рублей

С 1 сентября этого года вступает в силу новый закон – о внесудебной процедуре банкротства. Фото: Shutterstock

С 1 сентября этого года вступает в силу новый закон – о внесудебной процедуре банкротства. Суть нововведения – схему будет упрощенной и, самое главное, бесплатной. Подробно поясняем все нюансы важного закона.

КТО ПОДПАДАЕТ ПОД ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНА?

Буквой нового закона смогут воспользоваться те должники, которые должны от 50 до 500 тысяч рублей и не могут расплатиться по кредитам больше года. Кроме того, важно, чтобы взыскатели (то есть судебные приставы) к этому времени отказались от исполнительного производства. То есть поставили вердикт, что с этого человека взять нечего.

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО?

Во-первых, потому что сейчас, если у человека маленький долг, он физически не может стать банкротом. По действующему закону право на это имеют лишь те, на ком висит больше полумиллиона рублей. Во-вторых, по данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве (https://fedresurs.ru/), примерно у 70 - 80% должников, вступающих в нынешнюю судебную процедуру банкротства, нет никакого имущества, с помощью которого они могли бы погасить долги. В итоге рассмотрение таких дел становится бессмысленным занятием. Это дорого и трудоемко как для государства (суды загружены кучей однотипных дел), так и для самих граждан (надо нанимать арбитражного управляющего, средняя стоимость услуг которого - 30-50 тысяч рублей). Внесудебная процедура будет бесплатной.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ?

В отличие от обычной процедуры, внесудебную решили сделать максимально упрощенной. Заявление можно будет написать в многофункциональном центре (МФЦ). Оператор примет заявку. В течение дня проверит, завершено ли против человека исполнительное производство. А в течение трех дней сведения о возбуждении процедуры внесудебного банкротства попадут в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ). С этого времени прекратится начисление процентов, неустоек, штрафов и пеней. И начнется полугодовой срок признания несостоятельным. Для сравнения, в первой редакции законопроекта депутаты предлагали подавать заявления через нотариусов или тех же арбитражных управляющих, но это сильно усложнило бы процесс.

ЕСТЬ ЛИ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПРАВИЛ?

Естественно. Во-первых, стать банкротом без суда не сможет тот, кто должен больше полумиллиона. Для этих людей сохраняется прежняя процедура. Во-вторых, амнистию не получают те, кто накопил долг по алиментам и не спешит возмещать моральный вред или вред, причиненный жизни или здоровью. По этим обязательствам деньги будут взыскивать и дальше. В-третьих, при подаче заявления заемщик обязан предоставить список всех известных ему кредиторов. Если он смухлюет и специально кого-то «забудет» (например, чтобы занизить сумму долга и сделать ее меньше 500 тысяч), это его не спасет. Для «забытых» кредиторов ограничение работать не будет. Они смогут подать в суд и взыскать полагающиеся им деньги.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ПРИЗНАТЬ СЕБЯ БАНКРОТОМ?

Ограничения те же самые, что и для других официально признанных банкротов. Нельзя будет в течение пяти лет брать кредиты, работать на руководящих должностях и заниматься бизнесом. А в течение 10 лет нельзя будет снова подавать на банкротство. Правда, кредиторы оставили себе небольшую лазейку. В течение полугода после списания долга они смогут заново запросить данные об имуществе должника. И если что-то найдут, то смогут его взыскать. В банках считают, что это позволит хотя бы немного уменьшить число мошеннических банкротств. То есть, когда человек специально берет кредит, не собираясь его возвращать, и временно переписывает имущество на родственников.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, по итогам завершившихся в 2019 году процедур из 225,6 млрд рублей, включенных в реестры требований, кредиторы вернули себе лишь 8 млрд рублей. Это 3,5%.