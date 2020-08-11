Сергей Степашин - о скандальном старте чемпионата России по футболу: Я бы пожизненно обоих арбитров отстранил от футбола

О первых матчах мы поговорили с членом совета директоров ФК «Динамо» Сергеем Степашиным Фото: Иван МАКЕЕВ

- Сергей Вадимович, поздравляем вас с победой «Динамо» над «Уралом» - 2:0. Динамовцы последний раз начинали чемпионат России с победы шесть лет назад…

- Ну что, хорошо играли, не стыдно за команду. Так что «Комсомолка» помогает, молодцы.

- Но не у всех на улице праздник. Чемпионат начался с очередного судейского скандала. «Спартак» в матче с «Сочи» (2:2) откровенно засудили, поставив два сомнительных пенальти. Леонид Федун даже пригрозил, что снимет народную команду с пробега, но президент Российского футбольного союза Александр Дюков его вроде бы отговорил. Что он ему пообещал, вы случайно не знаете?

- Да ничего не пообещал. Я прекрасно понимаю Федуна, это было на эмоциях сказано. Действительно, особенно второй пенальти в матче «Спартак» - «Сочи» – это ни в какие ворота не лезет. Попахивает нечистоплотностью, мягко говоря. И того и другого судьи – и того, что был на ВАР (видео помощник арбитра), и который был в поле. По большому счету, давно мы не проводили проверок… Помните, когда я еще работал в исполкоме РФС, говорил о том, что по паре-тройке случаев надо было провести полномасштабное расследование, с привлечением сотрудников правоохранительных органов. Это делается во многих чемпионатах. Это было в Англии, это было в Италии, это было в Германии. Для меня очевидно, что это была не просто ошибка, это уже система.

- Теперь все дело упирается в ВАР, но там тоже сидят люди, те же судьи, они вместе ошибаются.

- Слушай, все люди ошибаются. Я смотрел матч, те, кто видел его по телевизору, где такие же повторы, как и в ВАР, может, немного хуже. В момент назначения второго пенальти это была не ошибка, на мой взгляд, это действие, которое было продумано (я другого слова не нахожу), направлено на конкретный результат.

Я бы пожизненно обоих арбитров отстранил от футбола.

- Федун предложил на ВАР сажать иностранцев, которые могли бы смотреть моменты, находясь в любой точке мира…

- У нас иностранцы очень быстро русеют. Мы это уже проходили – у нас работал и знаменитый Пьерлуиджи Коллина, и другие были иностранцы. И быстро-быстро русели, попадая в нашу замечательную среду.

- И все же, почему столько ошибок именно в матчах «Спартака»? Стечение обстоятельств, предвзятость, непрофессионализм?

- Трудно сказать. Сначала я думал, что это просто случайность. Сейчас похоже на элементы закономерности, особенно то, что я увидел в последнем матче. Ну а «Спартаку» я пожелаю удачи. Команда играющая, пускай играет, побеждает, доказывает на поле. Мне, правда, непонятно, почему Кокорин не вышел играть против «Сочи». Тоже большой вопрос. Якобы что-то у него там с ножкой случилось. За 3,5 миллиона зарплаты.

- Как решать проблему? Может быть, нужен новый протокол для VAR, когда смотреть момент, а когда нет?

- Да нет. Есть вещи очевидные. Никаких протоколов не надо, надо просто, чтобы этим занимались порядочные, профессиональные люди. А те, кто не умеет работать, должны за это нести ответственность.

- Кого еще «Динамо» собирается победить в ближайшие недели?

- Ну, побеждать… Это сложно говорить сейчас. У нас следующий матч с «Ротором» из Волгограда, молодой новой командой. Так что надеемся в субботу на хороший результат. А побеждает футбол. Но то, что я видел у «Динамо» в матче с «Уралом», это действительно обнадеживает. Понятно было, во что играем, как играем. Есть еще усиление, которое к нам подойдет в ближайшее время. Так что я рассчитываю, что те задачи, которые мы поставили в совете директоров «Динамо», они будут выполнены.