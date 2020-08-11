«Я в жопе, а не в Лондоне!»: Звезда «Интернов» Левин в Британии питается просрочкой, пьет воду из-под крана и красит подъезды

Звезда «Интернов» Левин в Британии питается просрочкой, пьет воду из-под крана и красит подъезды Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Кто не помнит субтильного и забитого ботаника Борю Левина — старожила сериала «Интерны», который под руководством одиозного доктора Быкова (Иван Охлобыстин) вместе с тупым Семеном Лобановым (Александр Ильин — мл.) и сексапильной Варей Черноус (Кристина Асмус) пытался лечить людей? Литовский актер Дмитрий Шаракоис запомнился именно этой ролью, хотя играл и в «9 роте», и в чудовищном ремейке «Кавказской пленницы». Два года назад актер вдруг взял да улетел в Лондон — один из самых дорогих городов мира, завязал с карьерой и устроился на стройку. Чем он живет сейчас? На что питается? И собирается ли возвращаться?

Кто не помнит субтильного и забитого ботаника Борю Левина — старожила сериала «Интерны» Фото: кадр из фильма

«Меня не волнует работа, которую я выполняю»

Началось все, пожалуй, с футбола. Шаракоис фанатеет от Английской футбольной премьер-лиги, и еще в 2014 году у себя в ютуб-канале выкладывал впечатления от матча любимого «Челси» с «Шальке-04», на который прибыл специально из Москвы. Потом он еще раз прилетал в Великобританию — в 2016 году — и записывал впечатления от музея Шерлока Холмса, трехсотметрового небоскреба The Shard и стадиона футбольного клуба «Арсенал». Всего Шаракоис накатал порядка десяти выездов на футбольные матчи в Британии — был в Манчестере, Уэст-Бромидже и других городах. Ну а в 2018 году объявил, что переехал в Лондон. Так уж ему понравился этот город и английская культура. Да и фунт стерлинга покрепче рубля.

- Моя родина - другое место, но мне тут всегда очень нравилось, - объяснял актер сразу после переезда. - В Москву я летал на спектакли и пробы, высылал самопробы отсюда. Но съемок у меня нет уже больше двух лет — никуда не утверждают. Не вижу в этом ничего страшного. Бывает. Сейчас я в Лондоне, и меня не волнует работа, которую я выполняю, меня волнует статус (гражданский внутри страны). Сейчас у меня Pre-Settled Status (статус поселенца), это значит, что потом я смогу получить гражданство. Порой бывает грустно и одиноко, но я решился. Почему? В России не было денег, не было работы, я даже пытался устроиться продавцом в Apple — не взяли и туда. Потом работал таксистом.

Оказывается, Шаракоис мечтал перебраться в королевство сразу после окончания ГИТИСа в 2006 году. Тогда обучение в театральном институте под руководством Энтони Хопкинса, в который хотел поступать актер, стоило порядка 3000 евро в год (260 тысяч рублей). Но собрать такую сумму вчерашний студент не смог.

В итоге, отыграв в «Интернах», ряде других сериалов и фильмов, Дмитрий выбирал между США и Британией. Но остановился на втором варианте, потому что в Америку «лететь довольно долго и дорого» — возвращаться в Россию на съемки и спектакли было бы проблематично. Чем же он занимается в Лондоне? Недолго работал на стройке, предварительно сдав соответствующие экзамены для разрешения, потом — официантом в ресторане ZIMA, а потом снова вернулся в, как он говорит, строители.

Дмитрий Шаракоис работал официантом в ресторане ZIMA, а потом снова вернулся в, как он говорит, строители. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Чисто технически переехать Шаракоису было проще, чем любому россиянину. У него есть литовский паспорт, а значит въезд в Британию до брекзита был для актера свободным, безвизовым. Более того, он сразу оформил страховку и National Insurance number — то, что у нас называется пенсионным, зарегистрировался у доктора. Взял с собой всего 300 фунтов (порядка 29 тысяч рублей), ночевал в гостиной у друзей.

- Если привычки сильнее мечты, то вы никогда не переедете, - обращается к зрителям ютуб-канала Дмитрий. - Мне пишут люди 30, 45, 50 лет и говорят, что много лет мечтают переехать, но боятся проблем. Что я смогу сказать? Я тоже начинал с нуля. И всю жизнь живу по принципу: если ты хочешь чего-то, попробуй добейся этого. Потому что если не попробуешь, это еще страшнее. Можно сколько угодно жить в страхе сделать что-либо, но попробовать сделать шаг навстречу мечте никто не мешает.

«Воду пью из-под крана. И ничего!»

В ютуб-канале, где Шаракоис рассказывает про условия жизни в Британии и раздает советы, прикреплены реквизиты трех счетов актера: английский, PayPal и сберкарта. Так он тоже зарабатывает на жизнь. Очевидно, с жиру Дмитрий не бесится — и в магазине, к примеру, часто приобретает продукты по сниженной цене с маркой Reduced (срок годности истекает в день покупки).

- Я часто вечером беру продукты маркировки reduced, - признается Шаракоис. - И ничего страшного в этом нет. И фрукты, и мясо, и хлеб, и молочка с такой наклейкой живут еще дня три стабильно. Используйте этот лайфхак для экономии. Сэндвичи с тунцом можно взять за 5-10 пенсов (10 рублей). Среди фастфуда «Макдональдс» и «Бургер кинг» всегда были моими фаворитами. За два фунта по специальному коду-купону можно взять пять бутербродов и картошку. Соусы в Великобритании бесплатны. Воду я пью из-под крана, она здесь питьевая — за два года на здоровье это никак не отразилось.

Однако все остальное в Лондоне, мягко говоря, недешевое — жилье от 550 фунтов стерлингов в месяц (53 тысячи рублей), если речь не о хостеле и не комнате в общежитии, а еще, по опыту Дмитрия, минимум 150 фунтов стерлингов (более 14 тысяч рублей) уйдет на проезд. Около 300 фунтов стерлингов (29 тысяч рублей) — на еду. А вот на одежду, скорее всего, уже не хватит.

- Но если смотреть в будущее — все прекрасно, - считает актер. - Мне уже приходят на почту письма о том, какую я буду в старости получать пенсию. И это прекрасно.

В ближайшей перспективе Шаракоис намерен начать искать персонального агента, поскольку зарегистрировался в местных базах как актер. Некоторые роли в Лондоне он все же играет: например, снялся в рекламе пива к «Евро-2020», который перенесли.

Однако основной его заработок — по-прежнему стройка. Он зарегистрировался как ИП и работает по найму маляром (painter): с собственными кисточками, формой, респиратором и прочими прибамбасами выезжает на объект и выполняет нужные работы. Красит стены, двери, балконы, козырьки подъездов социальных домов. Поначалу Шаракоису давали тяжелейшие и малооплачиваемые объекты (за 90 фунтов, то есть 8500 рублей, покрасить внешние поверхности многоподъездного дома, которые нужно предварительно отшкурить и нанести грунтовку), но потом начал получать более привлекательные проекты. К примеру, красил комнаты и потолки в трехкомнатной квартире — за 4 дня заработал 450 фунтов стерлингов (около 43 тысяч рублей). При этом хозяева узнали Дмитрия, разрешили ему пожить у них бесплатно и еще кормили.

Основной его заработок — по-прежнему стройка. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Так часто никогда не думал о самоубийстве»

А еще Шаракоис любит рубиться в видеоигры. В частности, в популярнейший футбольный симулятор FIFA. Он даже завел отдельный канал, где на камеру открывает внутри игры виртуальные наборы с футболистами, параллельно общаясь с поклонниками — актер входит в команду фиферов, которые зарабатывают продажей контента (помогают за деньги простым смертным получить карточки мегаредких футболистов). Их он постоянно рекламирует на канале.

Там его спрашивают обо всем, в том числе и об «Интернах». Дмитрий зачитывает вопросы и тут же отвечает: «Выходит, тебя просто слили из «Интернов» (актер отыграл первые два сезона, ушел, якобы не договорившись по деньгам, а потом вернулся в девятом сезоне)?». «Получается, что так». «Как относятся к русским?» «Тут нет разделения на нации. Тут все — понаехавшие, этот город людей из разных стран мира. Мнения конкретно о русских нет. Все очень прилично общаются. Кто-то даже может предложить еду в автобусе, как мне сегодня в автобусе. Ей стало неудобно, что она собирается есть рядом со мной — и предложила мне половину бутерброда. И я бы согласился! Но уже был сыт».

Иногда, размышляя о преимуществах жизни в Великобритании, актер нет-нет да и переходит в грустную ностальгию.

- Здесь присутствует определенная романтика, - подчеркивает Шаракоис. - Королева! Это же романтично? Это манит. Отличная инфраструктура: метро, наземные электрички, двухэтажные автобусы. Прекрасная архитектура. А еще это малоэтажная страна. Мне нравится, когда люди живут в домах не больше, чем два-три этажа. Видно все вокруг — и от солнца не закрывает ничего! У меня нет ощущения, что я на чужбине, и мне грустно. Но да, часто на меня накатывает депрессия. Когда я больше двух месяцев жил в гостиной у знакомых и работал с утра до вечера — это был кошмар. Так часто я никогда не думал о самоубийстве. И в этом нет юмора. Было очень тяжело. Сейчас редко накатывают такие мысли. Тяжело, когда ты всю жизнь, начиная с 16 лет, — актер, а здесь — вахтер.