Крысы, как и люди, проявляют милосердие с оглядкой на окружающих

Действуя самостоятельно - без оглядки на окружающих - крысы склонны проявлять сострадание.

Крыса всегда поможет «товарищу», попавшему в беду. Бросится выручать. Но при одном условии: если рядом нет других крыс, которые наблюдают за происходящим. Их реакция может повлиять на то, насколько решительным окажется поступок. Да и вообще - отважится ли на него крыса в окружении «толпы»?

Эксперименты, в которых подопытные зверьки вели себя по-людски - демонстрировали и «милосердие» и феномен, получивший название «эффект наблюдателя», провели ученые, ведомые Пегги Мэйсон (Peggy Mason) - нейробиологом из Чикагского университета (University of Chicago). Из полученных результатов и был сделан вывод: то ли в поведении людей много крысиного, то ли в крысиных повадках – человеческого.

«Эффект наблюдателя» психологи поминают с 1969 года – после исследования, в результате которого выяснилось: чем больше свидетелей некой чрезвычайной ситуации, тем меньше вероятность того, что кто-кто поспешит на помощь нуждающемуся в ней. Наглядные подтверждения этого феномена зачастили спустя много лет, когда появились мобильники с видеокамерами. Люди, волею случая оказавшиеся рядом, снимали беду вместо того, чтобы выручать из нее. Хотя исключения тоже бывали.

Крысы ведут себя точно так же. Конечно, они не снимают видео, но и на помощь не спешат, если окружающие по какой-то причине не проявляют милосердия.

Пегги и ее коллеги помещали крысу в ловушку. Рядом подсаживали другую крысу. И та почти всегда освобождала пленницу, находя способ открыть ловушку.

В других экспериментах, результаты которых ученые обнародовали в журнале Science Advances, они дополняли мизансцену «свидетелями-наблюдателями». Их безразличие моделировали посредством наркотических веществ. Одурманенным крысам было, выражаясь по-человечески, на всё наплевать. В большинстве случаев безучастной становилась и та крыса, которая прежде действовала в одиночку – без оглядки на «зевак».

Пленница (белая крыса) и потенциальные освободительницы (зеленая и красная). Даже две крысы готовы проявлять милосердие. А три – уже могут стать безразличными.

- Привычку смотреть на окружающих и ориентироваться на их реакцию нельзя считать исключительно человеческой, - говорит Пегги Мейсон, чьи слова приводит портал NPR. – Похоже, что она досталась нам от млекопитающих.

«Ах, боже мой, что станет говорить княгиня Марья Алексевна!» - по-своему отзывался о феномене Фамусов из комедии «Горе от ума», не догадываясь вместе с Грибоедовым о его «животной» природе.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Ученые разгадали секрет «эффекта толпы» и поняли, откуда возникает «единый порыв»

С оглядкой на окружающих действуют люди, собравшиеся на митинги, демонстрации, манифестации и марши. Именно поэтому участники массовых мероприятий становятся на редкость единодушными - словно роботы, в головы которых введена одна и та же программа. В «едином порыве» они что-то одобряют. Или, наоборот, протестуют.

"Эффект наблюдателя" особенно ярко проявляется во время массовых мероприятий. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В механизмах, которые настраивают митингующих на согласованные действия, разобрались исследователи под руководством Скота Уилтермута (Scott Wiltermuth) из Стенфордского Университета (Stanford University in California).

Подробности того, как «эффект толпы» или, если хотите, «эффект наблюдателя» влияет на мозг отдельного человека, в нашем материале.