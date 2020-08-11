Как будет организовано бесплатное горячее питание младших школьников

Для организации горячего питания всем категориям учащихся начальных классов правительство предусмотрело субсидию на текущий год Фото: Алексей БУЛАТОВ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании правительства РФ с президентов рассказал, что с этого года вводится бесплатное горячее питание для всех школьников начальных классов.

Для организации горячего питания всем категориям учащихся начальных классов правительство предусмотрело субсидию на текущий год, которая составит около 22 млрд. рублей. По словам премьер-министра, средства будут выделены тем субъектам РФ, в которых все школы готовы организовать младшим школьникам горячее питание. Таких регионов насчитывается по стране 58 и в них уже с этого 1 сентября все младшие школьники начнут получать горячее питание бесплатно. У остальных регионов страны еще есть время подготовиться, так как полномасштабно программа бесплатного питания для младших школьников в РФ должна заработать к 2023 году.

- Причины, по которым запуск программы затягивается, везде разные. Где-то есть несколько школ, в которых нет столовой, где-то нет технической готовности пищеблоков, где-то местные власти не успели все подготовить. При этом важно, что больше 75 процентов школ таких регионов соответствуют требованиям и могли бы уже с этого года получать в том числе федеральные средства для организации бесплатного горячего питания, - сообщил Михаил Мишустин.

Размер субсидии будет рассчитываться, исходя из количества в каждом регионе школ, которые готовы полностью предоставлять горячее питание, и числа учеников начальных классов. В остальных школах, тех, которые пока не совсем готовы кормить младших школьников, финансирование горячего питания будет идти за счет средств регионов. В расчете на три года для полного обеспечения бесплатным горячим питанием всех учеников младших классов в РФ из федерального бюджета планируется выделить около 39 млрд. рублей.