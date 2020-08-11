Россия направила в Ливан противоэпидемическую бригаду

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Роспотребнадзор направил в Ливан специализированную противоэпидемическую бригаду. Это сделано по просьбе ливанского правительства для оказания помощи в предотвращении угроз санитарно-эпидемиологического характера, которые возникли после взрывов аммиачной селитры в бейрутском порту 4 августа 2020 года.

В Ливанской Республике сохраняется напряженная ситуация по коронавирусной инфекции, а после взрывов в условиях жаркого климата существует высокий риск распространения осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки инфекционных заболеваний.

В составе бригады работают опытные медики, вирусологи.

В составе бригады - ведущие специалисты российского Института Микроб, имеющие большой опыт работы, в том числе на вспышках опасных инфекций в странах Африки, Юго-Восточной Азии, СНГ.

В Ливане сохраняется неблагоприятная обстановка с распространением коронавируса.

Бригада оснащена мобильной лабораторией с самым современным оборудованием для организации противоэпидемической работы и диагностики инфекций, в том числе опасных, включая диагностику новой коронавирусной инфекции.

Работа специализированной противоэпидемической бригады Роспотребнадзора в Ливане.

Бригада способна обеспечить исследования нескольких сотен проб в сутки, работая полностью в автономном режиме с высоким уровнем обеспечения биологической безопасности, как для персонала, так и для окружающей среды.