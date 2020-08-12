Водолаз, спускавшийся к «Курску»: Норвежцы первыми вскрыли 9-й отсек

Родные подводников на месте их гибели опускали на воду венки и цветы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

20 лет прошло со дня трагедии подлодки «Курск». 12 августа 2000 года в баренцевом море затонула атомная подводная лодка. Экипаж - 118 человек – погиб. Некоторых подводников тогда подняли военные российские водолазы - одним из них был Андрей Звягинцев.

- Когда вы узнали, что ваша цель - «Курск»?

- Мы на базе ожидали команды, чтобы убыть на учения. Там и узнали о невыходе атомной подлодки «Курск» на связь. Готовился расширенный состав для вылета к месту аварии.

- Снаряжение было?

- Для глубин 20 - 30 метров. Снаряжение в 328-м экспедиционном отряде могло обеспечить доставку глубже - не было носителей. Раньше было 5 спасателей подлодок - это суда, предназначенные для спуска водолазов на глубины до 200 метров. На 2000 год осталось одно, на Дальнем Востоке.

- Место, где лег атомоход, сразу зафиксировали?

- Да. Был спасательный подводный аппарат. Но при всем героизме наших пилотов, управляющих этим аппаратом, он не смог пристыковаться. Но смогли провести внешнее обследование, чтобы понять, насколько критична авария. Увидев разрушения и отсутствие первого отсека, поняли - техногенная катастрофа. Потом наступил второй этап. Иностранные специалисты были приглашены на специализированном судне. Норвежцы после неоднократных попыток вскрыли люк 9-го отсека.

- Норвежцы вошли в «Курск» первыми?

- Первая операция - это вскрытие, без входа в лодку, норвежскими специалистами в августе 2000 года. А дальше начали работать мы со спецами со всего мира. Под эгидой норвежской компании, которая предоставила нам плавучую платформу. Создали международную водолазную группу. С нами работали спецы из Норвегии, Америки, Южной Африки, Шотландии, Великобритании, Ирландии.

- Собрали лучших?

- Был экстренный сбор всех лучших водолазов со всех флотов.

- Какой информацией вы располагали?

- Ездили на Северный флот для отработки действий уже внутри подводной лодки, используя при этом АПК «Орел», который идентичен по проекту с «Курском». На глубине 112 метров кромешная темнота, и даже при освещении на шлемах муть и взвесь могли просто сделать засветку нам. Были готовы три взаимозаменяемые группы. Отобрались две.

- Сколько готовились?

- Более месяца. Задача - поиск и эвакуация тел погибших моряков и фиксирование внутри корпуса всех приборов и положений тел. А также вокруг лодки все моменты и места, куда не могли зайти крупногабаритные обитаемые подводные аппараты, но куда мог проникнуть водолаз.

- Ощущения при погружении?

- Скорбь. Мы погружались в колоколе с платформы. Когда колокол подошел к лодке и мы вышли на платформу, это… Великолепная по своим очертаниям, но с отсутствием признаков жизни подлодка - это сжимало сердце…

- Глубина для вас не предельная?

- 100 метров для профессионального водолаза- глубоководника - тренировочная глубина. Мы использовали спуски с насыщенными погружениями. Мы постоянно находились под этим давлением, и спуск определялся только скоростью доставки нас лебедкой (это 2 - 3 минуты) на глубину.

Андрей Звягинцев поднимал наверх тело капитана... Фото: Кадр видеосъемки.

- Первые спуски...

- В иностранном снаряжении многое связанно с обеспечением безопасности. Но при работе в узких местах они могли сыграть отрицательную роль. К нам подходили кабель подачи воздуха, шланг обратной отдачи дыхательной смеси, видеокамера, глубиномер, измеритель ионизирующих веществ. 7 - 8 кабелей - как паук. Мы, нарушая каноны иностранного водолазного дела, скручивали все эти кабели и шланги жгутом в одну связку, чтобы внутри корпуса снизить риск зацепления.

- Какие цели вам поставили?

- Сначала - эвакуировать погибших из 9-го отсека. Мы увидели, что 1-го отсека нет. Ядерного всплеска не было - и мы понимали, что в реакторных отсеках могли находиться люди, и в последующих за ними. Мы эвакуировали из 9-го отсека 12 тел, до которых смогли добраться. Заходили из 8-го отсека. Когда мы подняли тело Димы Колесникова, из его записки стало понятно, что все моряки, которые остались живы, после трагедии были переведены в 9-й отсек, начиная с 5-го, 6-го. Это нам облегчило задачу .

- Где нашли записку?

- Сергей Шмыгин и я, когда поднимали Колесникова, видели у него в кармане листок бумаги. Но было строго запрещено что-либо перемещать.

- На сколько у них хватало кислорода?

- Сроки были крайне малы. Когда норвежские водолазы впервые открыли 9-й отсек, пошел пузырь. Похоже, произошел вакуумный пожар. С ликвидацией всего запаса кислорода. Гибель была в течение 4 - 5 часов. Прибывание воды в отсеки сыграло отрицательную роль. Ребята готовились к выходу. Многие были в теплом белье. И в гидрокостюмах, которые предназначались для выхода…

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