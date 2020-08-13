Белорусский принц-оппозиционер Коля

Александр Лукашенко с сыном Николаем. Фото: EAST NEWS

Александр Григорьевич у власти 26 лет. И только что, по данным белорусского ЦИК, он избрался президентом на новый срок — уже шестой по счету. То есть, еще на 5 лет. Города Белоруссии после этого охватили уличные протесты тех, кто устал от столь долгого правления Батьки (как называют Лукашенко сами белорусы). Но чем бы они не закончились, речь сейчас о другом. Многие сразу вспомнили, что белорусский президент не раз, пусть и в шутку, говорил, что у него уже … есть преемник. Кого он имел в виду, догадаться несложно. Речь тогда шла о любимом младшем сыне Александра Григорьевича Коле Лукашенко.

Непослушный «малыш» или часть пиар-кампании?

Впервые о своем третьем ребенке белорусский президент заговорил в 2007 году. Сначала во время субботника на стройплощадке спорткомплекса «Минск-Арена» Александр Лукашенко появился с маленьким мальчиком. Тогда никто не знал, кто он. А чуть позже в интервью «Комсомольской правде» Лукашенко впервые признался, что Коля - его сын.

Белорусский президент уже делал смелые прогнозы о будущей судьбе мальчика: называл уникальным человеком, а однажды даже заявил, что не надеется на старших сыновей, не считая их своими преемниками, в то время как Коля, на его взгляд, может стать президентом.

В 2012 году во время визита в Венесуэлу Лукашенко снова заявил, что через несколько лет Николай станет президентом Беларуси. Многие тогда восприняли это как шутку, но в последующем Лукашенко повторял эти слова не раз.

Александр Лукашенко с сыном Колей на похоронах Уго Чавеса в Венесуэле. Фото: EAST NEWS

Но накануне последних выборов в интервью украинскому журналисту Гордону признался:

«Ни в коем случае! Я не желаю ему такую участь, я хочу, чтобы он жил спокойно и не был президентом Беларуси».

Лукашенко рассказывал, что его сын Коля, оказывается, настроен оппозиционно «к власти вообще». «Он как любой молодой человек, которому скоро исполняется 16 лет, у него свое сформировавшееся мировоззрение».

Сразу же вспомнили, что и полгода назад в интервью российскому журналисту Алексею Венедиктову Батька уже называл Колю своим главным оппозиционером:

- Он очень просвещенный. Это взрослый человек в переходном возрасте, со всеми недостатками, когда все отвергается, отрицается, все критикуется. Это главный мой оппозиционер, чтоб ты знал».

Как бы там ни было, главой Белоруссии по закону можно избираться лишь с 35-летнего возраста.

Но в любом случае Николай Лукашенко успел стать самым известным президентским сыном в мире. Преемник ли он или теперь уже «оппозиционер».

С детства принимал парады с отцом. Фото: Nikolai Petrov/AP/East News

Что мы знаем о любимом сыне Лукашенко?

Известно, что Николай Лукашенко родился 31 августа 2004 года. Старшие сыновья белорусского президента Виктор и Дмитрий родились в браке с Галиной Лукашенко. Официально Александр и Галина до сих пор муж и жена, но вместе не живут с 1994 года. Имени матери Николая Александр Григорьевич никогда не называл, но в разных интервью давал намеки: «Мама работает врачом. Это не секрет. Что тут скрывать?»

Учитывая внешнее сходство и совпадение с профессией, смело можно предполагать, что мама Коли Лукашенко - бывший личный врач президента Ирина Абельская.

С 2008 года Александр Лукашенко возит с собой своего Колю почти везде. Александр Григорьевич не раз упоминал, что ни с кем не может оставить мальчика, потому что тот слушается только отца, упоминая, что официальные встречи даются ребенку с трудом.

2015 год, президент Лукашенко с сыном Колей на уборке картошки. Фото: EAST NEWS

- Я говорю: «Коля, сядь рядом, ну не надо на колени, это же официальные переговоры. Он тут устроил скандал: «Нет, я хочу с тобой на колени. Ты мой папа, я хочу с тобой на колени», - рассказывал Лукашенко.

Подросток с золотым пистолетом

Вместе с папой-президентом Коля стоял на военных парадах, копал картошку, ставил свечки в храмах, катался на коньках и лыжах… Мальчик был на заседании Генеральной ассамблеи ООН, Дмитрий Медведев дарил Коле игрушечный золотой пистолет, с Жераром Депардье он косил траву… Он знаком с Владимиром Путиным, Мишель и Бараком Обамой, Виктором Ющенко и даже Папой Римским Бенедиктом XVI.

Как-то Александр Лукашенко взял Колю с собой в Пекин. Мальчик тут же покорил китайских интернет-пользователей, а хештег «сын белорусского президента» тут же вышел в лидеры китайского сегмента интернета. С тех пор в Китае Колю Лукашенко стали называть маленьким принцем.

Многих интересовал вопрос: если Коля постоянно разъезжает с папой, когда же он учится? Но Лукашенко неоднократно отмечал, что школьным занятиям сына частые поездки не мешают.

Коля действительно учился и даже ходил на занятия в Острошицко-Городокскую среднюю школу (поселок под Минском). А в редких интервью педагоги отмечали, что, помимо общеобразовательной школьной программы, мальчик усиленно налегает на изучение иностранных языков - английского, испанского, китайского, а вдобавок ко всему еще и берет уроки игры на фортепиано.

Отец возил его на встречи с сильными мира сего. Фото: The White House

Не боится перечить папе

Прошли годы, и вот розовощекий застенчивый «малыш» Коленька вырос в двухметрового эффектного красавца.

Сегодня Николай прямо образец сдержанности и хороших манер. Любит джаз и классическую музыку, легко исполняет произведения Бетховена, Рахманинова. Пару лет назад на фестивале «Александрия собирает друзей» так сыграл произведение «Вяртанне да спадчыны» («Возвращение к наследию». - Ред.), что растрогал Лукашенко-старшего до слез.

Как и отец, Николай Лукашенко неплохой хоккеист. Но больше всего на слуху сейчас внезапное внешнее преображение Коли Лукашенко. Из всех гостей парада Победы, который прошел в Москве 24 июня этого года, внимание прессы и интернет-пользователей к себе приковал именно Коля Лукашенко, который по сложившейся традиции приехал в Москву с папой.

Сразу после трансляции парада соцсети буквально взорвались постами новых фанаток Николая. «Хочу на завтрак картофельное пюре, на обед жареную картошку, а на ужин - Колю Лукашенко», - писали девушки, которые теперь наперебой обсуждают атлетичную фигуру Коли, его высокий рост, глаза, новую прическу, одежду, признаются ему в любви и просят на них жениться.

31 августа Николаю Лукашенко исполнится 16 лет. По неподтвержденной официально информации, в этом году юноша поступил в лицей Белорусского государственного университета по направлению «Биология» и, по словам Александра Лукашенко, наотрез отказывается поступать в Академию управления при президенте.

- Я ему начал объяснять: ты можешь быть хорошим врачом или учителем, но ты должен понимать, что тебе придется кому-то подчиняться. А подчиняться-то ты и президенту не очень-то, - рассказал как-то Лукашенко о разговоре с сыном.

Похоже, характер у «преемника-оппозиционера» Коли Лукашенко такой же неуступчивый, как и у отца.

СПРАВКА «КП»

Сыновья президента Белоруссии Александра Лукашенко Дмитрий, Николай и Виктор (слева направо) во время празднования Дня независимости Белоруссии в Минске, июль 2020 г. Фото: TATYANA ZENKOVICH/ЕРА/ТАСС

Виктору, старшему сыну Александра Лукашенко, 44 года. Он учился на факультете международных отношений БГУ, отслужил в погранвойсках, потом работал в МИДе, а с 2005 года занимает должность помощника президента по вопросам национальной безопасности, входит в Совет безопасности Беларуси. Кроме того, с апреля 2019 года является первым вице-президентом национального олимпийского комитета. Женат, вместе с супругой Лилией Лукашенко воспитывает четверых детей: двух девочек и двоих мальчиков.

Среднему сыну Дмитрию 40 лет. Как и старший брат, окончил факультет международных отношений БГУ. В армии служил в особом подразделении войск, которое занималось пресечением контрабанды и нелегальной миграции. Дослужился до капитана. В 2005 году назначен председателем Президентского спортивного клуба, является членом НОК. Женат, вместе с супругой Анной Лукашенко растит трех дочерей.