Подруга Абдулова подала на развод

Актриса Оксана Коростышевская Фото: СОЦСЕТИ

С легендарным актёром Александром Абдуловым звезда фильма «Дура» Оксана Коростышевская дружила с 2000 года. Артисты сблизились на съёмках картины Эльдара Рязанова «Тихие омуты».

- Саша стал для меня ангелом-хранителем, он был таким внимательным, добрым, щедрым на эмоции, - рассказывала журналистам Коростышевская.

Когда Абдулов заболел, попросил подругу не переживать за него. «Прорвусь! — сказал тогда Коростышевской Александр Гаврилович. — Я же еще должен познакомить тебя со своей женой Юлькой. Вы подружитесь!»

Однако с Юлей Абдуловой Оксана Коростышевская встретиться уже на похоронах артиста.

Дамы, как и предсказывал Александр Гаврилович, действительно подружились. А сейчас в дом Оксаны тоже пришла беда. После долгих лет брака актриса решила развестись со своим мужем, режиссёром Максим Коростышевским. У супругов есть три дочери: Маруся, Василиса и Мария. Казалось, что встретив друг друга в конце 90-х Оксана и Максим всегда будут вместе. Однако актриса, как рассказали kp.ru ее друзья, решила поставить точку в этой семейной истории.