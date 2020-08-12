Протесты в Беларуси, последние новости на 12 августа 2020 года: сбежавшая Тихановская и атаки на журналистов на акциях протеста

Задержания в Минске вечером 11 августа. Фото: REUTERS

Третью ночь после оглашения результатов выборов спокойной не назовешь. Во всех крупных городах страны вечером улицы заполнились протестующими. Но и силовики подготовились — в Минске им удалось разбить недовольных и рассредоточить их по разным локациям. Журналистам мешали работать, отбирая технику и уничтожая флешки с отснятым материалом.

- Утром Светлана Тихановская нашлась в Литве. Оппозиционерка записала два видео обращения. Одно эмоциональное, где сказала, что не выдержала, потому что «не смотря на то, что все это меня закалило, я осталась слабой женщиной и уехала к детям». Второе официальное, где поблагодарила «граждан Белоруссии за сделанный выбор» и призвала людей не выходить на площади, оставаться дома и соблюдать закон. Потом пропала. Белорусы весь день то жалеют ее, то ругают. Последних меньшинство, так как понимают, сбежала не просто так, на нее сильно давили.

- Спецприемники и отделения полиции с утра были полны задержанных. Многие были осуждены по административным статьям прямо там в ИВС по скайпу или на месте. Правоохранительная система явно не справлялась с потоком задержанных. Для родственников была создана горячая линия по поиску своих. Но она работала с перебоями.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Ближе к обеду были освобождены и вывезены в Россию часть задержанных ранее российских журналистов. Семен Пегов, Антон Старков, Дмитрий Ласенко, Влад Зиздок.

- В городах Республики весь день улицы были полны ОМОНа и силовиков. Приходили сообщения о точечных задержаниях. Людей, и даже женщин и подростков, хватали на улице и отвозили в отделения. Видеокадры странный задержаний весь день гуляли по сети — мужчина прогуливающийся с собакой получает резиновую пулю в ногу. В Минске средь бела дня винтят семейную пару, пока мужа бьют дубинками, жена бросается на ОМОН.

- К вечерним акциям протеста спецслужбы, явно, готовились. Заранее оккупировали площадь Пушкина в Минске, где накануне ночью были самые жесткие столкновения. Закрыли несколько станций метро в центре. Периодически полностью пропадал интернет во все стране.

- Люди тоже подготовились — жители нижних этажей убирали пароли с домашних сетей Wi-Fi. В пабликах телеграм каналов писали коды от подъездов, чтобы протестующие могли прятаться от ОМОНа.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- В Минске все протестные движения рассредоточились по разным концам города. Самые жесткие и многолюдные были в районе Каменной Горки. В район Серебрянки. У ТЦ «Рига». Взрывы петард и светошумовых гранат, фейерверки, которые протестующие направляли в сторону силовиков . Людей отлавливали, взламывали подъезды, если туда забегал кто-то из протестующих. Кого находили в машинах выволакивали, разбивая окна.

- В других городах тоже было не спокойно , картина примерно такая же, как и в столице. В Гродно, Бресте, Мозыре, Могилеве — везде толпы протестующих и задержания.

- Особое внимание со стороны силовиков в эту ночь было к представителям СМИ. Вечером в Минске около Пушкинской площади, где скопилось много журналистов, силовики подбегали, разбивали камеры и изымали флешки. Бейджи срывали. О нападках сообщили видеоператор Всеволод Зарубин (TUT.BY), Фотограф Associated Press Сергея Грица, корреспонденты «Наша Нива» и многие другие. В Бресте избили и увезли в отделение корреспондента TUT.BY. И hrodna.life Руслана Кулевича с женой . Во всех городах представителей СМИ обыскивали, тщательно проверяли документы, изымали технику. На Серебрянке милицией были избит журналист и водитель «Комсомольской правды» Геннадий Можейко и Антон Кулеша.

- За весь день действующий президент Александр Лукашенко не сделал ни одного заявления о происходящем. По официальным новостям идут обычные сюжеты про урожаи и надои