"Британские ученые на этот раз правы": диетолог сказала, как сделать безопасным рис, вбирающий в себя мышьяк

Регулярно употребляя в пищу рис, приготовленный без соблюдения мер безопасности, мы повышаем риски сердечно сосудистых заболеваний и онкологии Фото: Shutterstock

Недавно соцсети взбудоражило исследование ученых из Манчестерского и Солфордского университетов (Великобритания), установивших связь между повышенным уровнем смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и потреблением неорганического мышьяка.

По оценкам исследователей, этот яд приводит к преждевременной гибели более чем 50 тысяч человек в год! Мисс Марпл вместе с Эркюлем Пуаро в две головы и четыре руки не расследовать такое количество смертей. Но ученые смогли. Оказывается, неорганический мышьяк содержится в рисе. При употреблении этой крупы в пищу, яд накапливается в организме. И постепенно отравляет его, провоцируя преждевременную смерть.

«Скажите это японцам – общепризнанной нации долгожителей!» - прокомментировали пользователи рунета эту новость. Ну откуда в рисе может взяться мышьяк?! Опять британские ученые что-то набританили… За разъяснениями мы обратились к известному врачу-диетологу, постоянному участнику различных телепрограмм Елене Соломатиной.

- Британские ученые на этот раз во многом правы, - огорошила меня эксперт. - Рис - культура гигроскопичная, она растет в воде и вбирает в себя из воды всевозможные токсины. Кстати, именно на этом свойстве риса и основаны различные очищающие программы, в которых надо натощак есть рис, вываренный в семи водах. Он действует как губка и вбирает в себя токсины из нашего кишечника. Но точно также рис вбирает в себя все ядовитые вещества и из воды, в которой растет.

А сейчас, как говорит Елена Соломатина, грунтовые воды очень часто оказываются заражены различными солями тяжелых металлов и мышьяком. Таким образом этот яд попадает сначала из воды в рис, а потом и в наш организм. Причем в считающемся более полезным буром рисе этого токсина содержится даже больше, чем в обычном. Поэтому, действительно, регулярно употребляя в пищу рис, приготовленный без соблюдения мер безопасности, мы повышаем риски сердечно сосудистых заболеваний и онкологии.

И что же делать? Неужели отказываться от этой крупы? Ведь многие заслуженно любят ее и в кашах, и в плове, и в суши, и в качестве сытного гарнира… А диетологи уважают ее за обволакивающее свойство, крайне полезное при заболеваниях желудочно-кишечного тракта…

Наш эксперт рассказала, как можно обезопасить себя от мышьяка в рисе.

1 способ) Рис можно перед варкой замочить на 12 часов. Выдержав первые шесть часов, воду слить и залить новую.

2 способ) Сильно увеличить объем воды, в которой варится рис. То есть не обычная прокорция 1 часть риса к 3 частям жидкости, а 1 чашка риса на 5 – 6 чашек воды. Сварить до готовности, откинуть на сито. Как уверяет Елена Соломатина, токсины останутся в слитой воде. Правда, при этом из риса в воду выходит большое количество витаминов и полезных макроэлементов. Но тут уж приходится выбирать…