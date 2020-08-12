Экологи очистили от мусора берега рек в Тамбовской области

В Тамбовской области возобновились мероприятия Всероссийской экологической акции «Вода России». Фото: shutterstock.com.

В Тамбовской области возобновились мероприятия Всероссийской экологической акции «Вода России». С апреля по июль она была приостановлена в связи с противовирусными ограничениями.

Теперь, чтобы наверстать упущенное время, кураторы акции запланировали дополнительные мероприятия на август – октябрь. Пиком уборочных мероприятий станет окончание пляжного сезона, когда берега водоёмов особенно загрязнены. Несколько субботников уже успешно прошли в Моршанском районе - экологи очистили пруды в селах Малые Кулики, Дьячи, Малое Пичаево, Кершинские Борки, а также реку Цна. Общая протяжённость убранных берегов составила три километра, а участие приняли несколько сотен человек.

Также в Никифоровском районе летом убраны берега пруда в микрорайоне Сахзавод поселка Дмитриевка, а также участки реки Польной Воронеж. Более 100 человек очистили территорию протяжённость более 1 километра, а волонтеры на лодках собрали мусор с водной поверхности.

В августе-октябре организаторы акции планируют продолжить мероприятия выше и ниже по течению от плотины на Цне в Пригородном лесу, на Котовском водохранилище и ряде других водных объектов в Тамбове. А в заказниках региона уборкой займутся егеря. Отметим, что акция проводится в рамках проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». Ее итоги ежегодно подводит Минприроды России.