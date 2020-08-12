Леонид Федун оставляет «Спартак» в чемпионате: билеты на матч с «Ахматом» поступили в продажу

Леонид Федун выступил с заявлением Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Владелец «Спартака» Леонид Федун выступил с заявлением. В нем он поблагодарил болельщиков, ветеранов и журналистов за поддержку, и объявил, что команда продолжает участие в турнирах сезона-2020/21. Ранее Федун после судейского скандала в мачте «Спартак» - «Сочи», где арбитры назначили в ворота красно-белых два боее чем спорных пенальти, грозился снять команды с чемпионата. «Однако в случае продолжения судейской травли мы готовы покинуть футбольное поле. «Спартак» — за честный футбол!», - пообещал основной акционер клуба.

«Вместе мы добились главного: грядут изменения в судейской системе. Она станет более объективной и свободной от всяческих влияний», - заявил Леонид Федун. Ранее появились сообщения, что высокопоставленные руководители судейского корпуса могут быть отправлены в отставку, а арбитры злополучного матча получат пожизненную дисквалификацию. Впрочем, официально подтверждения этой информации не было.

«Футбол — честная игра, а не инструмент для политических игр или теневой выгоды. К сожалению, для привлечения внимания приходится идти на крайние меры. Первая игра сезона закончилась вопиющей несправедливостью, и в порыве негодования к нам присоединились даже болельщики заклятых соперников!», - заявил Леонид Федун. Примерно в то же время билеты на следующий матч «Спартака» с «Ахматом», которых не было в продаже, стали доступны.

«Российский футбольный союз должен сделать правильные выводы и не допустить повторения подобной ситуации в следующих матчах», - добавил владелец «Спартака», намекнув таким образом на скорые решения в РФС.

Но в то самое время, когда бушевал судейский скандал с его командой, арбитры умудрились вляпаться в еще одну неприятную историю. В матче «Рубин» - «Локомотив» судьи не назначили очевидный пенальти в ворота москвичей. Главный тренер казанской команды Леонид Слуцкий был удален со скамейки запасных, а потом разразился огненной речью во время пресс-конференции.