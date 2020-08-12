Курортный абсурд: всем все можно, только «Князю Владимиру» нельзя

Круизный лайнер "Князь Владимир". Фото: лайнер-князь-владимир.рф

Представьте себе картину: вас пригласили в гости, но стол хозяева не накрыли из-за боязни — вдруг кто-то отравится выпивкой-закуской, а им отвечать потом. Абсурд? Но примерно такая картина складывается сегодня на побережье Краснодарского края, где на открытых уже курортах несметное число отдыхающих, однако далеко не все радости отдыха им дозволены.

- А как бы чего не вышло? - опасаются санитарные власти и ограничивают гостей в том, за чем гости прибыли.

В частности, вот вам анекдотическая история с теплоходом «Князь Владимир». Люди с переполненных пляжей, набережных с вожделением смотрят на этот гигантский красавец лайнер, пришвартованный в сочинском порту, но их мечты о морских круизах до Севастополя и Ялты, увы, несбыточны.

Санитарные власти не осмеливаются разрешить пароходу принять на борт туристов: а вдруг случится коронавирус? Но тогда по какой же логике местный Роспотребнадзор позволил на всем черноморском побережье Краснодарского края открыть пансионаты, отели, аэропорты, рестораны, казино? Почему пляжи, переполненные людьми, не под запретом?

Вот уже три года судно «Князь Владимир» собирает все больше и больше гостей на своих девяти (!) палубах, увозя их в потрясающее путешествие по маршруту Сочи – Новороссийск (Геленджик и Абрау-Дюрсо) – Ялта - Севастополь. Это подлинное ожерелье из исторических, природных и культурных «точек притяжения».

Каждый год в сентябре, перед традиционным Форумом Союза журналистов России в Сочи, представители СМИ из разных регионов страны, а теперь всё чаще из-за рубежа отправляются на своеобразную «разминку» в недельный круиз на теплоходе «Князь Владимир» - дабы поведать зрителям и читателям о его красивом и уникальном маршруте. Но в этом году вместо разминки случилась заминка.

Вообще теплоход должен возобновить навигацию 19 июля. Но судовладелец лайнера «Князь Владимир» ООО «Черноморские круизы» не получил разрешения от Роспотребнадзора на выход судна для осуществления круизного сообщения.

- Судно полностью готово к выходу по нашему круизному маршруту, - заявил генеральный директор ООО «Черноморские круизы» Виктор Глуховщенко. - Мы ждем разрешения Роспотребнадзора, но санитарная служба его не выдает и не озвучивает причину невыдачи паспорта.

В Краснодарском крае до 21 августа действует режим повышенной готовности. Санитарные власти боятся увеличения роста заболеваемости ковидом. И это логично, учитывая поток туристов, который хлынул на побережье. Но почему же карантинные правила работают столь избирательно? «Князь Владимир» - единственный теплоход, которому не дают хода из порта Сочи.

В целом, морская пассажирская навигация открыта, катера, яхты вовсю бороздят черноморские просторы с туристами на борту. По логике санитарных властей, на судах вместимостью до 100 человек риск заражения коронавирусом меньше, чем на лайнере, где помещается более 500 туристов. Какой-то абсурд абсурдный получается! Ведь очевидно же, что на теплоходе большей площади гораздо легче соблюдать требуемую социальную дистанцию, чем на небольшом суденышке. Но у нас, как обычно, запрет наложили, а объяснить его народу даже не попытались.