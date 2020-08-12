"Он был никакой": разбитого инсультом Михаила Ефремова спасают врачи

Врачи подтвердили, что у Михаила Ефремова инсульт. Сейчас он в состоянии средней тяжести Фото: Иван МАКЕЕВ

Адвокат Михаила Ефремова подтвердил, что у актера случился инсульт. Эльман Пашаев сообщил, что артист находится в состоянии средней тяжести. Врачи делают все возможное для спасения артиста.

"Врачи подтвердили, что у Михаила Ефремова инсульт. Сейчас он в состоянии средней тяжести", - цитирует адвоката Эльмана Пашаева РИА Новоости.

До судебного заседания, с которого его госпитализировали без сознания в Боткинскую больницу, по словам юриста, артист был "никакой", говорил "на непонятном языке" и задавал странные вопросы. "Вы знаете, есть овощ. Он был никакой: разговаривать не может, как без сознания, что-то говорит на непонятном языке, спрашивает что-то непонятное", - заявил защитник", - цитирует защитника телеканал "Звезда".

Пашаев также возмутился из-за отношения к Ефремову в суде, поскольку во время заседания вопрос о госпитализации артиста решался очень долго. Адвокат подчеркнул, что даже к особо опасным преступникам "так не относятся". "Я не знаю, кого судят. Даже к особо опасным преступникам так не относятся", - сказал адвокат.

Отметим, артист прибыл на очередное заседание по делу о смертельном ДТП, но не смог сам выйти из машины. В здание суда его затащили под руки. Он был еле живой и очень бледный. Его вынесли из машины несколько сотрудников полиции и ФССП. Правая нога у актера волочилась. Он ничего не говорил.

Через десять минут за актером приехала "скорая". 56-летнего артиста на носилках вынесли из суда сотрудники полиции под присмотром фельдшера. На лицо звезды было страшно смотреть.

К слову, Ефремову стало плохо еще накануне. Сын обнаружил его на полу. Артист не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, были проблемы с речью. К нему домой в Плотников переулок дважды приезжала бригада "скорой помощи" из-за жалоб на ухудшение самочувствия и нарушения речи. Медиков вызывал для артиста сын в 10:14 и 12:10.