Эмиграция 90-х: мозги «уехали», а сердца остались дома

Демонстрация представителей русскоязычной общины против поддержки канадскими властями действий режима Порошенко в Донбассе. Фото: Эвелина АЗАЕВА

ЧАСТЬ 1

Главное стремление русского человека - к справедливости. Это не мое умозаключение, это нацисты изучали наш народ перед тем, как напасть. И сделали вывод, что русские готовы терпеть невзгоды, если находят в этом справедливость. Так вот, наш народ не меняется… В эмиграции он ведет себя ровно так же - борется за справедливость.

Я описала в прошлой статье «Как русские в Канаде сражаются за правду о войне» деяния наших эмигрантов в защиту Победы. Но бросаются наши в бой и в других обстоятельствах.

«ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА» ДЛЯ БАНДЕРОВЦЕВ

Несколько лет назад в одной из школ польско-украинского района Торонто учительница-украинка на уроке поливала Россию и Путина грязью. Наша эмигрантка Анна Трофименко, мать четверых сыновей, не стала терпеть. Она пожаловалась.

- А вы не боялись, что к вашим сыновьям потом будут предвзято относиться? - спросила я.

- Боялась. Но какой у меня был выход? - ответила женщина.

В итоге в школе собрали педсовет, обсудили, сделали учительнице выговор и предупредили всех педагогов, что политику в учебный процесс вмешивать нельзя.

Это была большая победа маленького человека. Маленького, потому что эмигрант всегда осознает оторванность от родных стен, местного менталитета и свое незнание законов. И когда бросается в бой, он никогда не знает исхода.

Помню, когда в 2014-м множество русских эмигрантов в Канаде «топили за Донбасс» в соцсетях, митинговали (а ведь люди находятся в стране НАТО и не знали какой будет реакция власти), один из них грустно сказал:

- Эвелина, если с вами что-то случится, об этом хоть в России узнают, а если я погибну - то никто.

Но он продолжил свою деятельность.

Вспоминаю другой случай. В канадских СМИ прошла информация о «русских грабителях». Без конца повторяли «русские», «ограбили». Многих наших эмигрантов коробят разговоры о «русской мафии». Однажды одна из газет опубликовала список арестованных, и оказалось, что из 37 человек там русских фамилий всего две-три. Остальные - грузинские, украинские, еврейские. Так вот, юрист Николай Чепурной послал письма в разные СМИ, указав на то, что у них нет доказательств, что грабители - русские, ибо на русском говорят во всех странах бывшего СССР. Потребовал опровержения, пригрозив судом. И СМИ исправили тексты новостей. Извинились.

Было, что в Монреале вышла газетенка на русском языке, в которой Путина аршинными буквами обозвали нехорошим словом. Это возмутило эмигрантов. Они собрались на митинг напротив российского консульства, весь тираж газеты пропал из магазинов. Говорили, что тираж похитили «неизвестные русские патриоты». Руководил митингом армянин Карен Джангиров.

И таких ситуаций, когда выходцы из СССР не молчат, защищают честь России - немало.

День Победы в Торонто. Фото: Эвелина АЗАЕВА

Вспоминаю забавный эпизод, когда русскую учительницу музыки, бывшую киевлянку Дину Смолину пригласили на одно украинское мероприятие. В самом эпицентре бандеровщины.

- Я вышла на сцену, села за пианино, и сыграла им «Подмосковные вечера». В зале стояла мертвая тишина. А я встала, захлопнула крышку и вышла, - смеется Дина.

Она потом ходила на митинги в Торонто против АТО, организованные нашими эмигрантами. Дина - женщина тяжелой судьбы, ее маленькая дочь умерла от последствий радиации после аварии на Чернобыле.

РУССКИЕ СОСРЕДОТАЧИВАЮТСЯ

Не думайте, что за границу уезжают исключительно «за колбасой». В 90-е уезжали от погромов в республиках, от последствий Чернобыля, бежали от войны в Чечне (сыновья оставались в плену, родители в Канаде зарабатывали выкуп), ну и просто потому, что экономика России была разрушена. Зарплат не получали, тут не до колбасы, хлеб бы иметь.

Около двадцати лет волна 90-х вставала на ноги - строили бизнесы, карьеру, переучивались, рожали и растили детей. Политически были малоактивны.

Все изменилось в 2014-м. Тогда, на волне потрясших общину событий в Донбассе, русские объединились в организации. До этого в Торонто, например, не было ни одной действительно русской организации (не считая белогвардейской), а теперь образовалось сразу несколько.

Так вот, наши люди превратились в «Девятый вал» Айвазовского - они митинговали против АТО, поддерживали возвращение Крыма, пикетировали турецкое посольство (когда Турция сбила наш самолет), шли стройными рядами на парадах Бессмертного полка, писали письма в канадский парламент, рассказывая, что и как на самом деле на Донбассе, прося не портить отношений с Россией.

Русские торонтцы послали на Донбасс тонну одежды в детдома, десятки тысяч долларов.

Русские активно высказывают свое мнение и по внутриканадским проблемам, например, по реформам семейного законодательства и гендерного воспитания в школах. Этот эмигрант из России держит плакат с надписью: "Мы - матери и отцы, а не родители №1, №2&quo Фото: Эвелина АЗАЕВА

Есть пострадавшие. Например, один русский храм собирал деньги для больниц Донбасса и помощь для детдомов. На священника донесли, и, как мне рассказали, за пересылку в больницы $25 000, он был наказан властями на $40 000 за «нецелевое использование пожертвований».

Помню иконописца, который до 2014 года расписывал русские и украинские храмы, а потом встал на сторону торонтских «ватников». Он мне рассказал, что местные украинцы оповестили все свои храмы о нем и он потерял работу. Этот человек быстро заболел раком и умер.

Одна девушка родом из Киева, организовала первую в Канаде демонстрацию в против майдана, за мир между Россией и Украиной. Фотографии ее и ее брата были расклеены по столбам в украинской общине Торонто и в итоге ее отец потерял помещение для своего бизнеса, которое снимал более 10 лет. А значит и клиентов.

В провинции Альберта при странных обстоятельствах погиб Виталий Савин. Активист русской общины. Человек, которого работодатель характеризует с положительной стороны, он 8 лет работал в компании, и не был уличен ни в чем плохом. Не пьяница, не грубиян, хороший специалист. Однако почему-то его остановил и застрелил полицейский патруль. Якобы нашли в машине охотничий нож, якобы был пьян, якобы полисмен поскользнулся и нечаянно выстрелил… Вопросов больше, чем ответов. Обычно имя стрелявшего полисмена становится известным, мы же до сих пор не знаем кто убил Савина. Может, у него украинская фамилия? Может, у Виталия на машине была георгиевская ленточка? Неизвестно.

В 90-е Москва разрешила уезжать русским, чем, думаю, и продиктован патриотизм данной волны. Это преимущественно славянская волна, включающая в себя, конечно, и иные народы.

После более, чем 20 лет жизни в Канаде, могу сказать, что русские - незавидные для любой страны эмигранты. Они не так много плодятся, как люди с Ближнего Востока, они, поработав на простых работах, стремятся переучиться, подтвердить диплом, и забирают таким образом работу у местных. Они склонны мыслить, хорошо образованы. Но самое главное - они любят Россию. Что белоэмигранты, что послеперестроечные. Причем, это не спокойная, уверенная любовь россиянина к Родине. Любовь эмигранта - кипящая, потому что он находится во враждебной родине среде.

Для русских, находясь за границей, обсуждать недостатки России - это предать.

Вся ли русскоговорящая община Канады настроена как эмигранты 90-х годов? О, нет. В следующей статье я расскажу о тех наших бывших соотечественниках, которые ненавидят советское прошлое и российское настоящее, пытаясь выставить в глазах канадских властей эмигрантов-патриотов "пятой колонной Москвы".

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