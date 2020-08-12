В Москве полиция проверяет 9-летнего мальчика за секс с 6-летней девочкой

Полиция занимается проверкой шокирующего факта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Все случилось на даче, куда на выходные приехала 30-летняя Светлана В.* с мужем и 6-летней дочерью Ксюшей*. Пока взрослые занимались домашними делами, девочка отправилась гулять со своим товарищем - 9-летним Костей П.*, сыном соседей по даче. Дети прогуливались по дачному обществу, как вдруг Костя отвел Ксюшу в ближайшие кусты.

«В детскую больницу обратилась 30-летняя Светлана В.*, которая привела на осмотр свою дочь - 6-летнюю Ксению В.* Со слов девочки, на даче она вступила в сексуальный контакт с 9-летним знакомым Костей П.* Как рассказала Ксюша маме, товарищ отвел девочку в кусты, где сперва поцеловал, а после предложил вступить с ним в интимную связь. В какой-то момент Ксюше стало больно и она попросила Костю прекратить. После этого дети направились по домам, где Ксения обо всем рассказала родителям» - рассказал KP.RU источник в здравоохранении округа.

Узнав о случившемся, родители Ксении направились к соседям, родителям 9-летнего Кости, где в ходе разговора мальчик подтвердил историю 6-летней Ксюши. Родители девочки решили обратиться за помощью к врачам, чтобы убедиться, что здоровью ребенка не причинен вред. После медицинского осмотра врачи сообщили о произошедшем в правоохранительные органы, которые в настоящий момент проводят проверку по факту случившегося инцидента.

* - имена изменены