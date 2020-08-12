Во Флориде полицейский арестовал 6-летнего мальчика и попытался надеть на него наручники

На американского 6-летнего школьника попытались надень наручники Фото: Shutterstock

Полицейские были вызваны в начальную школу американского города Ки-Уэст (штат Флорида), где 6-летний ребенок ударил учительницу. Представитель службы правопорядка принял решение арестовать ученика и доставить его в отделение.

Видеокамеры, установленные в классе, зафиксировали несколько попыток стража порядка надеть на малолетнего хулигана наручники, но они оказались слишком велики для запястий мальчика. Полицейские требовали от мальчика сначала сложить руки за спину, потом вытянуть их. Но все попытки оказались безуспешными, наручники не рассчитаны на детские руки.

Школьнику было предъявлено обвинение в нанесении побоев, он был доставлен в полицейский участок, где у него сняли отпечатки пальцев и внесли его имя в базу правонарушителей.

Родители ребенка подали на школу и полицию в суд, настаивая на том, что к ребенку была применена чрезмерная сила. Кроме того, они заявили, что их чадо является лицом с особыми потребностями, о которых школа была извещена.

Через 9 месяцев прокурор снял с ребенка обвинение. В противном случае отметка о правонарушении стояла бы в досье мальчика последующие 8 лет.

Шеф полиции Ки-Уэста завил, что его сотрудники следовали стандартным оперативным процедурам.