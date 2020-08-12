Западные СМИ: Президент Белоруссии недооценил оппозицию

Западные СМИ считают, что белорусский президент не заметил, что его народ изменился за годы правления Фото: REUTERS

Ситуация, происходящая после президентских выборов в Белоруссии, стала привлекать повышенное внимание западных СМИ. До этого они публиковали лишь стандартный набор как стереотипов, так и реальных фактов о бывшей советской республике. Но сразу после того, как стало ясно, что не только Запад, но и белорусский народ не готов принять итоги выборов, на первых страницах изданий и в сюжетах телеканалов о происходящем в Белоруссии стали сообщать в формате важных и срочных новостей.

Американское издание Foreign Policy просит Европу встать на защиту Белоруссии. Заодно журналисты рассказывают своим читателям о новом русском суеверии – месяце августе, в который частенько стали случаться разного рода кризисы. Они корят Запад, чья внешняя политика утратила свою действенность. «Неспособность Запада решительно действовать в Белоруссии, по сути дела, наглядно свидетельствует об упадке западного влияния. Даже Вашингтон, который был вот-вот готов предложить материальную помощь режиму Лукашенко, теперь нигде не заметен».

Агентство Bloomberg указывает на ошибки Лукашенко: Фото: REUTERS

Агентство Bloomberg указывает на ошибки Лукашенко: «Его основная ошибка заключалась в том, что он недооценил оппозицию, не заметил существенных изменений в тех, кто готов был выступить против него. Вместо старых школьных друзей-соперников на этих выборах появились новые фигуры, которые готовы многое потерять… Лукашенко удерживал у власти негласный договор с народом: Белоруссия действительно сократила бедность в постсоветский период, но командная экономика уже много лет стагнирует, субсидии для поддержания на плаву госпредприятий раздувают долговую нагрузку, приватизация идет слишком медленно».

CNN поднимает тему жестокого обращения в Белоруссии с журналистами: «Мы являемся свидетелями новых посягательств на свободу печати. Сегодня журналисты несут на себе основную тяжесть глобального всплеска репрессий».

CNN поднимает тему жестокого обращения в Белоруссии с журналистами: Фото: REUTERS

Британский Express обвиняет ЕС в уклонении от решения белорусских проблем, которые бумерангом почему-то бьют по образцовому Соединенному Королевству: «Евросоюз прогибается и приспосабливается к Лукашенко. Это делает жизнь как можно более трудной для одной из самых открытых, свободных и справедливых демократий планеты, то есть нашу жизнь».

Fox News из США напомнил о главном: «Лукашенко высмеял оппозицию, назвав ее представителей овцами, которыми манипулируют иностранные хозяева, и пообещал продолжать жесткое подавление протестов, несмотря на упреки Запада».