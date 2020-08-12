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Протесты в Белоруссии

Западные СМИ: Президент Белоруссии недооценил оппозицию

Лукашенко способен подавить протесты, но он не заметил, что народ в его стране стал другим
Алексей ОсиповАлексей ОсиповАлексейОсипов
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Западные СМИ считают, что белорусский президент не заметил, что его народ изменился за годы правления

Западные СМИ считают, что белорусский президент не заметил, что его народ изменился за годы правления

Фото: REUTERS

Ситуация, происходящая после президентских выборов в Белоруссии, стала привлекать повышенное внимание западных СМИ. До этого они публиковали лишь стандартный набор как стереотипов, так и реальных фактов о бывшей советской республике. Но сразу после того, как стало ясно, что не только Запад, но и белорусский народ не готов принять итоги выборов, на первых страницах изданий и в сюжетах телеканалов о происходящем в Белоруссии стали сообщать в формате важных и срочных новостей.

Американское издание Foreign Policy просит Европу встать на защиту Белоруссии. Заодно журналисты рассказывают своим читателям о новом русском суеверии – месяце августе, в который частенько стали случаться разного рода кризисы. Они корят Запад, чья внешняя политика утратила свою действенность. «Неспособность Запада решительно действовать в Белоруссии, по сути дела, наглядно свидетельствует об упадке западного влияния. Даже Вашингтон, который был вот-вот готов предложить материальную помощь режиму Лукашенко, теперь нигде не заметен».

Агентство Bloomberg указывает на ошибки Лукашенко:

Агентство Bloomberg указывает на ошибки Лукашенко:

Фото: REUTERS

Агентство Bloomberg указывает на ошибки Лукашенко: «Его основная ошибка заключалась в том, что он недооценил оппозицию, не заметил существенных изменений в тех, кто готов был выступить против него. Вместо старых школьных друзей-соперников на этих выборах появились новые фигуры, которые готовы многое потерять… Лукашенко удерживал у власти негласный договор с народом: Белоруссия действительно сократила бедность в постсоветский период, но командная экономика уже много лет стагнирует, субсидии для поддержания на плаву госпредприятий раздувают долговую нагрузку, приватизация идет слишком медленно».

CNN поднимает тему жестокого обращения в Белоруссии с журналистами: «Мы являемся свидетелями новых посягательств на свободу печати. Сегодня журналисты несут на себе основную тяжесть глобального всплеска репрессий».

CNN поднимает тему жестокого обращения в Белоруссии с журналистами:

CNN поднимает тему жестокого обращения в Белоруссии с журналистами:

Фото: REUTERS

Британский Express обвиняет ЕС в уклонении от решения белорусских проблем, которые бумерангом почему-то бьют по образцовому Соединенному Королевству: «Евросоюз прогибается и приспосабливается к Лукашенко. Это делает жизнь как можно более трудной для одной из самых открытых, свободных и справедливых демократий планеты, то есть нашу жизнь».

Fox News из США напомнил о главном: «Лукашенко высмеял оппозицию, назвав ее представителей овцами, которыми манипулируют иностранные хозяева, и пообещал продолжать жесткое подавление протестов, несмотря на упреки Запада».

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