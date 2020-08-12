В Минске зачистка уже по дворам, местные жители прячут протестующих

Протесты в Минске продолжаются третью ночь подряд Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Спецкор "КП" Владимир Ворсобин в утреннем эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал про обстановку в утреннем Минске. Сегодня в белорусской столице с утра снова заработал мобильный Интернет, мессенджеры и социальные сети. Это произошло на утром после очередной ночи протестов, которые прошли в стране по прошествии выборов президента страны. Однако же это было омрачено ночным событием - на журналиста и водителя белорусской "Комсомолки" напали силовики.

Задержанных грузят в автозаки Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Володь, чувствуешь ли ты опасность? Вот эта история с нападением на наших коллег из «Комсомолки» белорусской – ну, это дико же совершенно…

- Конечно. Это естественное чувство. Надо быть осторожным. И, кстати, даже привыкаешь к этому такому состоянию… ну, надо всегда быть начеку и очень хорошее у тебя было сравнение с собакой. Вот да, у меня вчера вот насчет собак, которые выцеливают цели, или матрица, там агенты бегали за любым подозрительным объектом, вот это да, вот это с улиц Минска. Я действительно хочу еще раз солидарность с нашими коллегами выразить. Это, конечно, позорная история вчера ночью была. Остановили машину журналистов «Комсомольской правды» местной, минской редакции и попросили… то есть, полицейские предложили открыть багажник, чтобы посмотреть, что там внутри, пока они наклонились, они начали их бить дубинками, вот именно с этими криками. Эта история вообще, ну, это как калька всего того, что происходит. То есть, совершенно невменяемые эти ребята. Может быть, их кормят таблетками какими-то? Не знаю. Но здесь есть новости хорошие. Вот сегодняшнее утро дало вообще такой лучик света. Дело в том, что дали интернет в Беларусь с утра. Даже ночью он уже начал поступать.

ОМОН продолжает отлавливать протестующих Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Эта новость даже приятнее, мне кажется, как когда включают горячую воду в Москве, да?

- Я никогда не подозревал, что интернет имеет такое значение. То есть, когда его лишишься и когда ты его получаешь, это просто какой-то праздник. И сразу ты знаешь все, и сразу вся информация, и ты можешь все. Это удивительно. Я просто не очень понимаю, почему это случилось именно сегодня? Возможно, власть посчитала, что протест пошел на спад, а вчера ночью была такая генеральная зачистка Минска перед включением интернета… И как это включение отразится на ситуации, мне самому интересно.

В Минске зачистка уже по дворам Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Как прошла ночь сегодняшняя? Я следил по Телеграм каналам, там есть Телеграм каналы, которые координируют действия… и, судя по ним, опять беготня, но уже не в центре, а на окраинах, за МКАДом минским, в районе Уручья, в других районах…

- Да. Вчера оппозиция, протестующие… вообще странно называть людей, которые просто аплодируют на улице или те, которые пришли положить цветы к метро «Пушкинская», где погиб человек позавчера, и за это людей отправляли в автозаки, потому что они приходили с цветами, в таких условиях, конечно, все ушло в темноту, белорусы стали партизанить, они в темных ночных кварталах стояли, аплодировали, и их начали гонять по дворам. И вот эта новая тактика, новая стратегия, это было вчера ночью, всю ночь практически, ну не всю, с часу до двух… в два часа ночи горд уснул… ну, да, вот новая тактика, и даже известная история, как огрызнулись протестующие, они выбросили дверь на омоновцев, подъездную дверь, видимо, они там скрывались в подъезде, это тактика тоже сейчас у противников Лукашенко. Причем, в соцсетях жители делятся кодами подъездных дверей. То есть, пишут там – ребята, если что, дом такой-то, код такой-то. Или даже пишут номер своей квартиры и телефон, для того, чтобы спрятать протестующих у себя дома. Самоорганизация минчан, конечно, вызывает большое уважение.

В Минске не спокойно Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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