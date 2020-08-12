В Минске включили интернет: минус $170 миллионов за три дня

В Минске вновь заработал Интернет Фото: REUTERS

- А у нас сегодня терминал оплаты заработал, - сияла продавщица в булочной, в которой я покупаю к завтраку сдобу «как в детстве».

Утром, раньше Радио «Комсомольская правда», меня разбудили позабытые за три дня сигналы оповещения телефона. Одно за другим сыпались многочисленные сообщения в различных мессенджерах, радостно потринькивая и вибрируя под подушкой. Минувшая ночь оказалась не такой напряженной, как предыдущие две, хотя столкновения с милицией продолжались, но они уже не носили такой массовый характер. И кто-то безликий, по указке сверху, поднял рубильник.

Власти заявляли, что отключили интернет, чтобы помешать организации уличных беспорядков Фото: REUTERS

- Можно бесконтактно, - улыбнулся кассир на автозаправке, куда я заехал заправить машину. – И уткнулся в телефон.

Белорусы вернулись в Интернет стремительно, размещая все, что накопилось за последние дни – видео, фото, эпистолярные крики души. По мессенджерам полетели инструкции, какие программ закачать для обхода блокировок в будущем. Разработчики свежих, еще не засвеченных в Белоруссии приложений VPN в эти дни озолотятся. При этом, судя по рассказам моих знакомых, десятки их друзей тут же установили себе Телеграм.

Несмотря на отсутсвие сети, белорусы проводили акции протеста на улицах Фото: REUTERS

Потому что все эти дни он был единственным источником информации о происходящем вокруг. Если не считать российские телеканалы, которые смотрели по спутнику. По местным передавали про рекордные надои, победный намолот и открытие новых молочных ферм. Казалось бы, заблокировал Интернет – атакуй. Но на информационном поле боя власть в Белоруссии потерпела сокрушительное поражение. Вместо того, чтобы вести идеологическую контрборьбу, Минск пустил телеграмную «новостную ленту» на самотек. А те, кому удавалось пробиться в Сеть, симпатий к Лукашенко явно не испытывали. В итоге Батька получил обратный эффект. Мессенджер наполнился новостями разной степени достоверности, но одинаковой оппозиционной риторикой, и видеороликами со зверствами милиции. И блэкаут сыграл против его инициаторов, потому что оппозиция пополнила свои ряды сочувствующими, не прилагая к этому никаких усилий. Власть все сделала сама.

В сеть попадали свидетельства жесткого подавления протестующих Фото: REUTERS

Удалось ли блокировкой Интернета предотвратить более масштабные выступления оппозиции? Возможно они были бы более многочисленные. Хотя противники Лукашенко быстро адаптировались к новым реалиям, пустив в ход «сарафанное радио» и используя телефонную связь. Информация распространялась не всегда достоверная, но именно так она вполне успешно и передавалась.

Между тем, по оценкам специалистов, трехдневное отключение Интернета обошлось белорусской казне в 170 миллионов долларов. Как сообщает местное издание tut.by, с помощью инструмента международной неправительственной организации NetBlocks, занимающейся защитой прав в цифровой сфере, можно рассчитать примерные потери для разных стран. Для Белоруссии один день без интернета стоит 56 401 874 долларов. Получается, эта бессмысленная, но очень чувствительная для населения мера, стоила Минску около 170 миллионов.

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