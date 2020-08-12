Снятие карантина, улучшение инвестклимата и местный туризм: губернатор Александр Моор провел онлайн- конференцию

12 августа губернатор Тюменской области Александр Моор в режиме онлайн провел пресс-конференцию, приуроченную к 76-й годовщине образования Тюменской области. Он ответил на вопросы журналистов о текущем положении в социально-экономическом развитии региона. Затронул темы профилактики коронавируса в регионе, сделал акценты на растущий инвестиционный потенциал Тюменской области, на положение дел в сфере агропромышленного комплекса и экологии.

Так, губернатор уверен, что регион готов к снятию ограничений по коронавирусу. Но уточнил, что решение об очередных послаблениях режима повышенной готовности будет приниматься уже в конце этой недели.

«Я считаю, что нам нужно возвращаться к нормальной жизни, снимать ограничения. Думаю, что мы с вами с этим уже научились жить. Наши предприятия и граждане понимают свою меру ответственности в части соблюдения санитарных норм, предписанных Роспотребнадзором», — заявил Моор.

Губернатор добавил, что следующие заседание оперштаба Тюменской области, на котором будет решаться, в том числе, вопрос продления карантина в регионе, состоится 14 августа. Там же будут обсуждаться возможные послабления режима повышенной готовности.

Очевидно, что как только минует опасность новой волны коронавируса, люди задумаются о поездках и отдыхе. В том числе и о туризме в родной области.

"Существующие ограничения создали основу для развития туризма как в России в целом, так и в Тюменской области", - подчеркнул глава региона, отметив, что турпоток в Тюменскую область в июле по сравнению с июнем нынешнего года уже вырос в 2,5 раза.

В числе безусловно привлекательных для туристов направлений Александр Моор назвал термальные источники, охоту и рыбалку. По его словам, на сегодня в регионе созданы продукты, отвечающие требованиям даже самых требовательных путешественников.

Большие планы у губернатора и на развитие строительной сферы в регионе.

– У нас большие планы по вводу жилья – 1 миллион 750 тысяч квадратных метров в этом году. Это очень серьезный показатель. Пока мы отстаем, но в основном сдача объектов происходит обычно в третьем и четвертом кварталах. Безусловно, на спрос повлияло снижение доходов наших земляков. В то же время реализована большая программа по льготной ипотеке, – заметил Моор.

Также Александр Моор прокомментировал ситуацию с жалобами жителей Ишима на неприятный запах в городе. Он отметил, что в связи с этим под пристальным вниманием находятся три предприятия.

– Это Ишимский мясокомбинат, «Аминосиб», а также «Биотекс-групп» – это завод по утилизации отходов. С «Аминосибом» был вопрос по возникновению неприятного запаха. Мы этой проблемой занимались. Инвесторы установили дополнительные очистные сооружения. И сегодня это предприятие не является источником агрессивного запаха. На мясокомбинате также проводятся мероприятия по установке очистных сооружений. Выбросы минимизированы. Есть вопрос с заводом. Это старое предприятие, построенное еще в 1968 году. У нас были мысли его закрыть. Но это единственное предприятие, где можно утилизировать биологические отходы. Другого пути, кроме как инвестировать в это предприятие, чтобы обеспечить современную очистку и ликвидировать источник запаха, нет. Сейчас проводим финансовую оценку, чтобы принять решение об инвестициях. Мы проблему с неприятным запахом в Ишиме будем решать, – сказал Александр Моор.

И конечно, был затронут вопрос и с планом инвестиционного развития Тюменской области.

«Нам представлен перечень наиболее перспективных инвестиционных направлений и проектов, которые могут быть реализованы на территории региона. Дальше мы приступим к разработке инвестиционных паспортов для муниципалитетов. Такой механизм уже отработали на Исетском районе, — отметил Моор. — На основании рекомендаций, мы ведем переговоры с потенциальными инвесторами. Работа продолжается и она эффективна».

По словам главы региона, большой потенциал развития есть у лесопромышленного комплекса. «У нас большая расчетная лесосека. Но есть ограничения, связанные с доступностью к ресурсам — основной лес находится в Уватском, Тобольском, Вагайском районах. Сейчас есть проработанные инвестпредложения и мы с рядом компаний ведем диалог. Кроме этого, нужно продолжать развитие газохимического производства, выводить его на более высокие переделы. Еще одна перспективная отрасль — агропромышленная. Мы научились хорошо производить, а нужно идти в переработку. Сегодня востребован рынок продуктов питания и мы могли бы за него поконкурировать», — сообщил Александр Моор.