Что выборы грядущие готовят, и готовы ли к ним выдвиженцы?

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

13 сентября 2020 года нас ждет Единый день голосования. В 20 регионах пройдут выборы губернаторов и в 11 - выборы депутатов в Законодательные собрания субъектов. Регистрация участников выборов завершена. Как отметил директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев, количество зарегистрированных кандидатов на этих выборах увеличилось. Причем, эффективно пройти этап регистрации удалось и представителям непарламентских партий. По его мнению, большой интерес к предстоящим выборам во многом связан с главным электоральным событием, которое произойдет в 2021 году – выборами в Госдуму. Сейчас кандидаты, новые партии хотят заявить о себе, раскрутиться на политическом поле, чтобы потом пойти на выборы.

- Кампания по выборам в Госдуму подталкивает новые партии к активному участию в региональных выборах, чтобы в следующем году облегчить выдвижение своих кандидатов, - добавил директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

Дело в том, что получив места в Законодательных собраниях, партии освобождаются от сбора подписей за кандидатов в Госдуму. Это - технологически сложный процесс, особенно на федеральном уровне. И далеко не всем партиям, особенно новым, это удастся сделать без значительных финансовых ресурсов.

Правда, добраться и до ближайших выборов удалось не всем: одни не смогли, другие как будто не захотели. Алексей Мартынов привел в пример Севастополь, где кандидат от одной парламентской партии, зная, что у него недостаточно подписей, разжег в СМИ и соцсетях скандал.

-Перспектив никаких, поэтому он попытался «отжать» медийный эффект, - сказал эксперт, подчеркнув, что подобные примеры были и в других регионах.

По мнению президента консалтингового агентства «Bakster-group» Дмитрия Гусева,

преодолеть муниципальный фильтр выдвиженцам во многом мешает плохой внутрипартийный менеджмент. В качестве примера неумелого управления избирательной кампанией он привел Архангельск, где выдвиженцу-«яблочнику» помогали «отфильтроваться» даже единоросы.

А в Перми «Справедливая Россия» сделала ставку на известность предпринимателя, но не учла, что политический опыт, а тем более, рейтинг у него никакой. В итоге бизнесмен и партия понадеялись друг на друга, но так и не смогли собрать подписи.

-А вот в одном из регионов коммунисты выдвинули популярного блогера. Может быть, расчет на молодежную аудиторию сейчас и не оправдается, но под выборы в Госдуму - хороший политический ход, - высказал мнение Дмитрий Гусев, отметив, что политическому менеджменту ряда партий нужен серьезный апгрейд.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

О роли муниципального фильтра высказался директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин:

- Недопустимо выдвигать в кандидаты тех, кто вообще ничего не смыслит в управлении. Муниципальный фильтр как раз и отсекает неадекватных людей, которые появляются, как чертики из табакерки.

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков представил свой взгляд на обновление политического ландшафта, спрогнозировав перспективы новых партий. Их, как известно, четыре: «За правду», «Зеленая альтернатива», «Новые люди» и «Партия прямой демократии».

По мнению эксперта, у этих партий шансы получить места в региональных парламентах есть в лучшем случае в половине регионов, в которых они представлены.

Оценивая качество избирательных кампаний, Алексей Чеснаков отметил активную работу «За правду».

- С левопатриотической повесткой у нее много перспектив. Но проблема в том, что она зашла на насыщенное электоральное поле, где представлены «Родина», КПРФ и некоторые другие партии, - высказался эксперт,- У «Новых людей» серьезный месседж, связанный с обновлением. Но в регионах местные власти их воспринимают скорее как угрозу, чем как возможность. «Партия прямой демократии» - вещь в себе. Она представлена в трех регионах, и кампанию ведет в соцсетях. Поэтому трудно сказать, как проявит себя электорат. «Зеленая альтернатива» выстроила кампанию в Коми и Челябинской области, регионах с экологическими проблемами. В этом смысле в одном из них партия может получить представительство в ЗАКС.