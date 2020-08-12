Новый тренер или что за прикол: русским футболистам привели живого медведя на тренировку

На тренировку футбольного клуба «Сахалинец» зашел живой медведь. Фото: кадр с видео

На тренировку футбольного клуба «Сахалинец» зашел живой медведь. Он обнюхал раздевалку и ловко запрыгнул на стол, на котором обычно футболисты празднуют победы. Только игрокам было не до смеха – стали креститься и разбегаться со словами «свят, свят, свят».

Откуда медведь? Рядом с тренировочной базой нет леса или цирка. Но в команде есть 20-летний Михаил Литвин. Он известный блогер-пранкер. На его инстаграм подписано более 10,8 млн человек, у его ютуб-канал 4,47 млн подписчиков. Он же основатель любительского футбольного клуба «Сахалинец», он же и сам футболист. Литвин раньше жил в Южно-Сахалинске и занимался футболом в местном «Сахалине», но потом переехал в Москву.

- Команда в раздевалке переодевается. А медведь Яша кайфует, ждет своего выхода в микроавтобусе, разминает суставы. Пацаны, простите, я вас всех люблю, но сегодня вы наложите в штаны, как никогда, - объяснил в соцсетях происходящее Михаил Литвин.

Неизвестно, пришлось ли футболистам переодеться еще раз перед тренировкой. Но шок на их лицах читался однозначно.

Разберемся, что это было. Первое - Михаил Литвин привык снимать приколы и шокировать своих подписчиков. Второе – клубу всего несколько месяцев и нужна слава (через соцсети). Третье – Литвин родом из Сахалинской области, где реально водятся медведи, хотел показать пацанам животных, которых видел дома. Четвертое – его команда пока играет плохо, поэтому хотел «активизировать» команду.

Стала ли команда быстрее бегать после такого перфоманса – пока неизвестно. А вот подписчики восприняли неоднозначно появление хищного животного в раздевалке.

- Талисман клуба?

- Это новый тренер что ли?

- Все друг за друга прячутся.

- Русские развлекаются с медведем. Не хватает только самовара и балалайки.

- Жалко мишку, он сам боится. Не издевайтесь над животным.

- Так себе прикол. А если бы кто-то из команды стал нервничать или орать, мишка бы неизвестно, как себя повел и полкоманды бы разорвал когтями.

Однако дрессировщик медведей Геннадий Пикулин рассказал «Комсомольской правде», что животное не дикое и поэтому опасности не представлял.

- Видно, что медведь ручной, с ним явно кто-то занимается, поэтому он не агрессивный. Он 100% не лесной, то есть не дикий, - говорит Пикулин.

- Одно дело с дрессировщиком общаться, а тут все незнакомые люди. Если бы кто-то закричал? – спрашиваю.

- Цирковые и домашние животные привыкли к людям, они не разделяют – свои или чужие. Им хочется поиграть. Дрессированные медведи не опасны. Тем более здесь медведь был в наморднике, пасть бы он не смог открыть. Медведи приручаются. Если бы животных нельзя было приручить, то с ними бы никто не работал. Так же и здесь – дикого медведя никто бы и завести в раздевалку не смог.

Михаил Литвин показал подписчикам, что медведя привезли дрессировщики, которые все время находились рядом с животным. Такой перфоманс Литвину обошелся от 15 до 40 тысяч рублей. Именно такие суммы просят агентства за выступление медведей на корпоративах или участие в фотосессиях в Москве.