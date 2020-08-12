"Три кольца обеспечения безопасности": Из-за протестов в Бейруте российских спасателей охраняют военные

Взрыв в порту Бейрута разрушил половину города Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

4 августа в столице Ливана, городе Бейрут, произошел взрыв. По последним данным, в результате катастрофы погибли 220 человек, причем 110 до сих пор числятся пропавшими без вести.

После взрыва по городу прокатилась волна протестов, митингующие требовали отставки правительства, чего и добились. Правда, это не остановило уличные беспорядки.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Узнав о трагедии, Россия направила в Ливан пять самолетов гуманитарной помощи. Сейчас российские спасатели работают на месте взрыва. МЧС развернула там мобильный госпиталь, в котором медики круглосуточно принимают пострадавших.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- С первого дня, как только приземлился самолет, через четыре часа мы стали принимать пострадавших, в том числе, и от взрыва. На сегодняшний день более 500 человек получили амбулаторную помощь. Идут с разными просьбами – начиная от того, что болит горло и заканчивая тем, что получили какие-то бытовые травмы, связанные с порезами, рваные раны и т.д, - рассказал Сергей Воронцов, замначальника Главного управления национального центра управления в кризисных ситуациях в эфире радио "Комсомольская правда".

Воронцов отметил, что массовые протесты фактически никак не мешают работе спасателей. Российских специалистов охраняют ливанские военные.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Сейчас непосредственно где проводятся работы в зоне ЧС, развернулись три кольца обеспечения безопасности, охрана и вооруженные солдаты, и в нашем базовом лагере стоит батальон вооруженных сил, который имеет легкую технику, оружие, солдат, которые обеспечивают нашу безопасность, - добавил Воронцов.