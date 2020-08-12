Территория смыслов - Архангельская область

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

При создании больших систем и конструкций всегда выручает внимание к деталям. Иногда незначительный, на первый взгляд, нюанс может решить множество проблем. Или наоборот сделает уязвимой всю систему.

Вот, скажем, чтобы понять, как на самом деле работает российская экономика, выстраивается национальная безопасность и чем наполнена жизнь наших граждан, правильнее всего рассматривать отдельные регионы огромной страны.

ЛЕСЫ, РЫБА И ЛУЧШИЕ В МИРЕ КОРАБЛИ

В последнее время Архангельская область упоминалась в медиа, как регион нестабильный, в котором сильны протестные настроения. Такую «картинку» целенаправленно создавали некоторые СМИ и соцсети. Для чего это делается - понятно. Так пытаются вызвать определенную реакцию жителей региона и привлечь их к самозабвенному разрушению собственной жизни и уклада.

А ведь Архангельская область обладает всеми ресурсами, которые нужны для экономического благополучия.

Посудите сами.

В регионе развита лесная промышленность (область дает 8% всех российских пиломатериалов, 26% целлюлозы, 17% бумаги и картона), судостроение и рыбная промышленность (20% всего северного рыбного улова).

В Северодвинске находятся крупнейшие судостроительные и судоремонтные комплексы России, где отрабатывается значительная часть гособоронзаказа. Именно здесь строят атомные и дизельные подводные лодки и военные корабли. Местные атомные ракетоносцы - основа отечественных Сил ядерного сдерживания нашей страны. Здесь же, в Архангельской области, производят гигантские морские платформы для арктических нефтегазовых месторождений.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТОР

Конечно, для дальнейшего развития всех этих направлений нужны устойчивые инвестиции - дополнительные, со стороны госбюджета, и частные. Сочетание двух этих факторов - залог успешного экономического развития региона и благополучия жителей Архангельской области.

Думаю, что нынешнее руководство региона это прекрасно понимает. Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский, несмотря на относительно молодой возраст, уже достаточной опытный, компетентный управленец. За его плечами - фундаментальное образование: Военный университет Минобороны, Московский институт международного бизнеса при Минэкономразвития, дополнительное и углубленное обучение в РАНХиГС при Президенте РФ.

Послужной список Цыбульского также внушительный: почти десять лет в армии, затем - серьезные должности в Минэкономразвития и Минрегионального развития. В 2014-м он был назначен заместителем министра экономического развития, оттуда был отправлен временно исполняющего обязанности губернатора очень сложного Ненецкого автономного округа, через год, в 2018-м, Александр Цыбульский благополучно избран на пост губернатора НАО. А еще через два года президент Владимир Путин предложил ему перейти на позицию врио губернатора Архангельской области.

Новый глава региона (пусть пока и с приставкой врио) активно работает по привлечению в регион крупных инвесторов, которые будут полезны в стратегическом развитии Архангельской области.

Похоже, основным партнером становится «Роснефть». Крупнейшая российская нефтяная компания заключила с регионом стратегическое соглашение. Партнерство не только выгодно обеим сторонам, но и становится важной частью программного исполнения распоряжений президента РФ по наполнению инфраструктуры Северного Морского пути - это проект высокого государственного уровня.

И глава региона, и «Роснефть» заинтересованы в комплексном развитии инфраструктуры региона. Потому что это качественно повысит платежеспособность местных предприятий и жителей области, поможет привлекать в регион все новых и новых инвесторов - не только регионального, но и федерального уровней. Благо, инициативы в этом направлении уже имеются.

РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ АВАРИЙНЫХ ДОМОВ И ЖКХ

Никто не будет спорить с тем, что проблем в регионе немало.

Например, 3337 жилых многоквартирных домов в Архангельской области признаны аварийными. В них сейчас проживают 52 тысячи человек. А это - 5% от населения региона.

Сегодня область расселяет в среднем по 160 домов в год. Если держать такой темп, то проблему удастся решить лишь лет через 20. И это при условии, что не будет появляться новых аварийных домов.

Чтобы сократить срок расселения не на какие-то десятки процентов, а глобально, вдвое, втрое, в регион и привлекаются - помимо Минстроя, Фонда содействия реформированию ЖКХ, ДОМ.РФ - и другие компании. Александр Цыбульский уже озвучивал планы - от точечного строительства отдельных домов область переходит к комплексной застройке целых новых районов со всей необходимой социальной инфраструктурой - школами, детсадами, больницами.

Изношенность коммунальной инфраструктуры - проблема общероссийская, но в условиях Крайнего Севера она особенно чувствительна. В Архангельской области изношенность сетей ЖКХ достигает 60%. Для решения проблемы нужны дополнительные инвестиции в 52 млрд рублей. А где их взять, если эта сумма - половина областного годового бюджета?

Именно поэтому врио губернатора объявил о том, что Архангельская область включается в федеральную программу Фонда ЖКХ, по которой хозяевам квартир будут возмещаться расходы на капитальный ремонт. Это странно, но предыдущее руководство области по каким-то причинам к участию в этой программе отнеслось без интереса. (Хотя казалось бы!).

1,5 МЛРД РУБЛЕЙ НА РЕМОНТ ДОРОГ

Есть вопросы и к состоянию автомобильных дорог. И здесь партнерские отношения с «Роснефтью» выходят на первый план - жестких северных условиях хорошие дроги это не роскошь, а жизненная необходимость.

Кстати, Цыбульский уже оперативно «выбил» из госбюджета дополнительные 1,5 млрд рублей на ремонт дорог. Теперь важно поддерживать темпы увеличения финансирования ремонта и строительства дорог в регионе. План врио губернатора - к 2024 году в нормальное состояние должны привести 30% автодорог по всей области, а конкретно в Архангельской агломерации - до 70%.

Также в сфере компетенции врио и «Роснефти» лежат и развитие северной малой авиации. А здесь сейчас есть вопросы по дефициту кадров, обучению персонала, техническому оснащению авиапарка, снабжению его качественным топливом.

Традиционно остро стоят вопросы здравоохранения и экологии, проблемы создания комфортной городской среды. Здесь тоже нужен комплексный подход и активное участие стратегических инвесторов.

Александр Цыбульский уже не раз говорил о том, что Архангельская область имеет перспективы развития. У региона есть преимущества, которые, как предложил врио губернатора, нужно грамотно коммерциализировать и использовать на благо жителей. Тут главное - работать, и не отвлекаться на искусственные проблемы, создавать которые в последнее время нашлись большие мастера. Работать вместе, сообща, привлекая гражданское общество, для решения общих проблем - в отдельно взятой Архангельской области, нашей северной территории, и во всей России в целом.