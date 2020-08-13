В Москве избили помощника прокурора: порвали футболку за 30 тысяч и сломали часы "Ролекс" за 750 тысяч рублей

Теперь по факту происшествия полиция проводит проверку Фото: Михаил ФРОЛОВ

Это произошло несколько дней назад в центре Москвы. 30-летний помощник прокурора Генеральной прокуратуры поздней ночью в воскресенье зашёл в один из магазинов на Садовой-Триумфальной улице. Магазины в пределах Садового кольца, как правило, не щадят покупателей своими ценами, но то, что этот поход в магазин обойдётся ему практически в миллион, Николай (имя изменено) и подумать не мог. Но виной тому стала не высокая стоимость товаров, а человеческий фактор. Перемещаясь между стеллажами с продуктами и напитками, Николай столкнулся с мужчиной и женщиной. Кому-то из мужчин что-то не понравилось в манерах другого, возникла словесная перепалка, грубость в ответ на грубость, уступать и отступать никто из них не собирался. Ситуация накалялась и сотрудники магазина забеспокоились.

Тогда оппонент помощника прокурора пригласил его проследовать на улицу, дабы выяснить отношения раз и навсегда в более непринуждённой обстановке. Николай согласился и трое покинули магазин. На свежем воздухе словесная дуэль быстро переросла в драку. Всё происходило очень быстро, Николай запомнил, что успел несколько раз атаковать оппонента, но и сам пропустил несколько ударов, прежде чем другой дуэлянт покинул поле боя со своей дамой. Оставшись один, Николай отдышался и решил оценить ущерб, полученный в этой схватке. Он оказался немаленьким. Мужчина явно не собирался участвовать в подобных потасовках и был при параде.

— Во время драки по словам потерпевшего была повреждена футболка "Дольче Габанна" примерной стоимостью 30 тысяч рублей, разбиты наручные часы "Ролекс" примерной стоимостью 750 000 рублей, а так же сломаны два вставных керамических зуба на общую стоимость 140 тысяч рублей, — сообщил источник kp.ru.

Той ночью Николай не только ничего и не приобрёл в супермаркете, но и потерял 920 тысяч рублей, вложенных в испорченные вещи и сломанные зубы. Теперь по факту происшествия полиция проводит проверку и ищет мужчину, с которым повздорил помощник прокурора.