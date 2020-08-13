Белоруссия в цифрах: зависимость от России, стремление в Европу и картошка

Президент Белоруссии Александр Лукашенко каждую осень сам собирает картофель на своем приусадебном участке Фото: ТАСС

Протесты в Белоруссии хороший повод посмотреть, как дела с экономикой и социальной сферой соседней страны. Очень уж много в российском обществе стереотипов о Минске. Разбираемся с помощью статистике, к чему привел – или до чего довел – страну Александр Лукашенко.

1090,9 рублей – средняя зарплата

Белорусских рублей, разумеется. В привычной нам валюте это 32 497 рубля 91 копейка.

Чуть ли не все последние 10 лет одним из главных лозунгов и экономических целей Лукашенко была средняя получка в 500 долларов. И хотя зарплаты, если верить официальной статистике, в республике растут, до заветной круглой суммы не дотягивают. Если перевести зарплату среднего белоруса в американскую валюту по текущему курсу Нацбанка Белоруссии, получится 443 доллара 46 центов. В России средняя зарплата – порядка 580 долларов в месяц.

0,4% населения живет в бедности

По методике Всемирного банка, это люди, которые в день тратят не больше 5,5 долларов. Эта цифра очень показательна, если говорить об уровне жизни населения. Особенно если сравнить ее с аналогичной для России – 2,3%. Белорусский показатель самый маленький в странах СНГ и Балтии.

Дело в том, что в Белоруссии не было масштабной приватизации, какая, например, прошла в России. Большинство крупных предприятий принадлежит государству, которое поддерживает определенный уровень жизни. Не произошло масштабного расслоения общества: в Белоруссии нет мега-миллиардеров, но почти нет и нищих.

В 2018-м страны Евросоюза выдали белорусам почти 677 тысяч краткосрочных виз Фото: Shutterstock

1 место в мире

Занимает Белоруссия по числу шенгенских виз на душу населения. В 2018-м страны Евросоюза выдали белорусам почти 677 тысяч краткосрочных виз. При этом для европейцев дополнительные разрешения при въезде в страну не требуются.

1,1% в год

На столько растет экономика Белоруссии, по оценкам международного валютного фонда. Впрочем, расчеты эти делались до пандемии коронавируса. Но цифра заметно меньше, чем темпы роста развивающихся экономик Европы (в среднем +2,8% в год), и даже России (+1,5%).

О масштабах экономики страны говорит, например, тот факт, что серьезным фактом, тормозящим ее развитие стал ремонт одного завода. Хотя, справедливости ради отметим, что «Беларуськалий» второй по объемам производитель калийных удобрений в СНГ.

Будущее белорусской экономики экспертам видится в мрачных тонах. По прогнозу МВФ до 2024 года, Минск ждет падение на 0,5% в год. Для сравнения, России пророчат 1,8% роста в год.

«Беларуськалий» - второй по объемам производитель калийных удобрений в СНГ. Фото ТАСС/ Вадим Рымаков

106 млрд долларов

Столько, по подсчетам Международного валютного фонда, Россия влила в экономику Белоруссии за 10 лет с 2005 по 2015-го. Это от 11% до 27% белорусского ВВП в зависимости от конкретного года.

Куда важнее прямых субсидий скидки на газ и беспошлинная продажа соседям нефти. В республике два больших нефтеперерабатывающих завода, которые до недавнего времени получали сырье из России практически по внутренним ценам Москвы, а продавали готовую продукцию вполне себе по европейским тарифам. В последние годы ситуация изменилась из-за новой структуры налогообложения российских нефтяников. Если на пальцах, в ближайшие годы у нас обнулится экспортная пошлина, зато пропорционально вырастет налог на добычу полезных ископаемых. Как рассчитывают власти, это поможет не допустить роста цен на бензин на внутреннем рынке. Побочный эффект такого маневра – проблемы Минска. Раньше белорусским НПЗ компенсировали разницу между экспортными и внутренними ценами в России – ту самую экспортную пошлину. Но скоро ее не будет, а значит, и компенсировать Москва ничего не станет.

Лукашенко много и громко высказывал свое недовольство, а на белорусских НПЗ появилась нефть аж из США.

Раньше белорусским НПЗ компенсировали разницу между экспортными и внутренними ценами в России – ту самую экспортную пошлину. Но скоро ее не будет Фото: Shutterstock

7,52 млрд долларов

Столько Белоруссия официально должна России. Эту цифру, которая делает Минск крупнейшим должником Москвы, белорусский Минфин называл на 1 июня 2019 года. С 2012-го сумма выросла почти в 2 раза, а в прошлом году Москвы впервые отказалась рефинансировать кредит. Потребовала начать отдавать деньги, проще говоря. В ответ Минск взял взаймы у Китая.

Почти 35%

Это доля экспорта Белоруссии, которую составляет торговля нефтепродуктами. По статистике выходит, что республика экспортирует все, что добывает – порядка 1,6 млн тонн в год. Да, в Белоруссии есть своя нефть. Но, очевидно, без России это было бы невозможно.

Чуть меньше половины белорусского экспорта и чуть больше половины импорта приходится на Россию. Несмотря на улучшение отношений с Китаем, именно наша страна – главный экономический партнер Минска.

КСТАТИ

А что с картошкой?

События в Минске уже окрестили картофельной революцией – очень уж плотно страна связана с этим продуктом. На первый взгляд, безосновательно: согласно статистике ООН за 2018 год (более свежих данных не существует), Белоруссия с урожаем в 5,9 млн тонн картофеля далеко позади других стран. Например, Китая (90 млн тонн), Украины (22,5 млн тонн) или России (22,4 млн тонн). Да даже во Франции и Германии больше картофеля выращивают.

В маленькой Белоруссии выращивают больше картофеля, чем в Канаде, Турции или Египте Фото: Дмитрий БРУШКО

Получается, предрассудки несправедливы? Как посмотреть. В маленькой Белоруссии выращивают больше картофеля, чем в Канаде, Турции или Египте, чью продукцию можно найти и на прилавках российских магазинов. Если пересчитать урожай на душу населения, Белоруссия оставит далеко позади и Россию с Украиной, и Китай. По производству картофеля на человека это один из мировых лидеров. В том же 2018-м пришлось примерно 620 килограмм на одного белоруса. Столько не съешь даже при огромной любви к бульбе. Не удивительно, что большинство российских чипсов готовят из белорусского сырья.

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