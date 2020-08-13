Эргоферон и Ренгалин удостоены самой представительной фармацевтической Премии

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Препараты компании победили сразу в двух номинациях: Эргоферон опередил конкурентов в качестве «Препарата выбора для лечения простуды и гриппа», а Ренгалин признан «Лучшим препаратом от кашля».

Итоги голосования фармацевтической премии «Зеленый Крест» подвели 11 августа в Санкт-Петербурге, где прошла ежегодная Аптечная конференция, в которой благодаря использованию онлайн-трансляции приняли участие сотни специалистов со всей России. На победу в 43 номинациях, объединенных в 4 категории, претендовали несколько сотен аптечных сетей, фармацевтических компаний и брендов.

- Мы воспринимаем эту награду как очередную высокую оценку наших препаратов со стороны профессионального фармацевтического сообщества и потребителей, - заявил научный руководитель «Материа Медика Холдинг» Олег Эпштейн. - Все наши препараты созданы на основе единой современной биотехнологической платформы с применением высоких разведений антител, что позволяет разрабатывать эффективные и безопасные препараты для использования в различных областях. Мы уделяем много внимания экспериментальному и клиническому изучению разрабатываемых препаратов. Так, в частности, «Эргоферон» прошел семь серьезных клинических исследований, и его эффективность и безопасность были высоко оценены не только российскими, но и зарубежными специалистами. Мы по-прежнему считаем, что даже в непростое время пандемии вопрос сочетания эффективности и безопасности препаратов остается одним из ключевых.

Фармацевтическая премия «Зеленый Крест» считается ведущей фармацевтической премией страны. В голосовании и определении победителей принимали участие более 1200 членов Экспертного совета премии - руководителей аптечных сетей, дистрибьюторов, фармацевтических и аналитических компаний, образовательных учреждений, профессиональных объединений, СМИ, что делает премию «Зеленый Крест» самой представительной в стране.

Из-за пандемии коронавируса в этом году организаторы Премии активно использовали онлайн-технологии и методы дистанционной коммуникации. В 2020 году был установлен новый рекорд по количеству участников голосования аптечного сообщества: в двух этапах голосования приняло участие более 27 тысяч фармацевтов и провизоров.