Может ли Россия выиграть войну с офшорами: каждый год триллионы рублей утекают в карликовые государства

По данным Минфина, больше всего денег из нашей страны уходит на Кипр Фото: EAST NEWS

Минфин начал жесткие переговоры с самыми популярными «гаванями», где российские бизнесмены паркуют свои деньги. По сути, этим государства-офшорам выставили ультиматум. Или повышаете налоги на дивиденды, получаемые из России, или разрываем соглашение. Кипр после недолгих раздумий согласился на новые условия Москвы. Теперь слово за Мальтой, Люксембургом и Нидерландами. Что это значит? О каких суммах вывоза капитала идет речь? И что эти переговоры дадут?

ПЛЮС 150 МИЛЛИАРДОВ В ГОД

По данным Минфина, больше всего денег из нашей страны уходит на Кипр и в Нидерланды. К примеру, в 2019 году только на Кипр вывели два триллиона рублей. А за два последних года – 3,5 триллиона. И это вполне объяснимо. В этих странах бизнесмены могут существенно сэкономить на налогах.

На Кипре инвесторы могут платить всего 5% от полученных дивидендов, а в России – 15% (такая ставка действует для жителей и компаний, зарегистрированных в других странах). При этом раз между нашими странами действует договор об избежании двойного налогообложения, то инвесторы могли выбирать, где платить дивиденды. И, естественно, предпочитали делать это на Кипре.

Весной этого года, после заявления президента (см. «Дословно») Россия пригрозила Кипру разорвать соглашение, если те не согласятся уравнять условия в наших странах. Киприоты торговались почти четыре месяца, но на днях киприоты согласились принять наши условия.

- Кипрская делегация полностью согласилась с условиями российской стороны. Договор должен быть подписан в сентябре 2020 года, - заявил вице-премьер Алексей Оверчук.

Действовать новые условия начнут с 1 января 2021 года.

- Мы ожидаем дополнительные поступления от обложения выплат на Кипр начиная со следующего года в размере 130-150 млрд рублей ежегодно, - подсчитал замминистра финансов Алексей Сазанов.

Замминистра финансов Алексей Сазанов. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

«НАДО БОРОТЬСЯ ЗА КУСОК НАЛОГОВОГО ПИРОГА»

Большинство экспертов считают, что борьба с офшорами – это правильный шаг. В нынешних условиях желательно сохранять капитал внутри страны. При низкой стоимости нефти важен каждый миллиард.

- Это защищает интересы нашей страны. Если Россия не будет бороться за свой кусок налогового пирога, то эти деньги поступят не в наш бюджет, а в бюджеты других стран, - считает Ирина Быховская, руководитель практики налоговых и юридических услуг в СНГ компании Ernst & Young. - В результате возможности России для социальной поддержки населения и пострадавших отраслей снизятся.

Причем речь идет не только о тех деньгах, которые уходят из страны легально. Но и о фиктивных схемах, которыми пользуются богатые люди, не желающие платить ни рубля в наш бюджет. Так, по оценкам российского ЦБ и аналитической службы международного агентства Bloomberg, за последние 25 лет из России безвозвратно вывели с помощью разных хитрых схем около триллиона долларов (это три годовых бюджета страны).

С этими оценками согласен автор книг «Охота на банкира» и «Погоня за украденным триллионом», известный предприниматель Александр Лебедев.

- Ситуация меняется к лучшему. Каналы в значительной мере перекрыты. И такого как было раньше, уже нет. Если помните, до этого полторы тысячи банков были преднамеренно обанкрочены. Потом эти банкиры уехали в Лондон и объявили себя жертвами режима, - рассказал «КП» Лебедев.

Предприниматель Александр Лебедев Фото: Олег ЗОЛОТО

По его словам, лазейки прикрыли не только на нашей стороне, но и за рубежом. Многие иностранные банки теперь тщательно выясняют, каким образом иностранец заработал свои капиталы и только потом разрешают открыть у себя счет.

- Незаконный вывод капитала в мире продолжает существовать. Примерно триллион долларов каждый год выводится в офшоры. В основном из Африки. Россия раньше занимала в этой сумме 1,5%, а сейчас доля упала до 0,3%, - подсчитал Александр Лебедев.

«ЗА РУБЕЖОМ ХРАНИТЬ ДЕНЬГИ БЕЗОПАСНЕЕ»

Правда, не все эксперты согласны с тем, что от деофшоризации одни плюсы. Бизнесмены, возможно, с радостью держали бы деньги здесь. Но есть риск, что в этом случае нажитые средства могут быстро отобрать.

- Если ты работаешь в России и намерен здесь и дальше жить и работать, то зарубежные юрисдикции просто не нужны, - считает глава группы компаний «Налоги и финансовое право» Аркадий Брызгалин. - Но не секрет, что отечественный бизнес считает зарубежные юрисдикции более безопасными для сбережения своих активов.

Проще говоря, выводя капиталы из России бизнесмены не столько хотят сэкономить на налогах, сколько быть уверенными, что их деньги никто не уведет.

Кроме того, вывод капитала – это нормальная финансовая практика для богатых людей в развивающихся странах. Когда речь идет о больших капиталах, держать их в одном активе, одной валюте или в одной стране – очень большой риск. Можно в одночасье лишиться всего нажитого имущества: из-за коррупции, гиперинфляции или девальвации. Поэтому богатые люди часто делают так: покупают квартиру и в Москве, и в Лондоне. Имеют счет и в российском банке, и в швейцарском.

- Обвинять, конечно, бизнесменов можно, но лучше задуматься о том, как сделать так, чтобы российский бизнес не прятался в зарубежных юрисдикциях, а это уже вопрос не сколько юридический, сколько системный, - говорит Аркадий Брызгалин. - Вывод капитала - это не болезнь, а симптом. Нам надо выстраивать такую экономику, чтобы не из страны капитал бежал, а весь мир к нам в очередь выстраивался со своими инвестициями.

По данным открытых источников.

ДОСЛОВНО

«Все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие из России за рубеж в офшорные юрисдикции, должны облагаться адекватным налогом. Сейчас две трети таких средств, а по сути, это доходы конкретных физических лиц, в результате разного рода схем так называемой оптимизации, облагаются реальной ставкой налога лишь в 2%. Тогда как граждане даже с небольшой зарплатой платят подоходный налог в 13%. Это, мягко говоря, несправедливо. Предлагаю для тех, кто выводит свои доходы в виде дивидендов на зарубежные счета, предусмотреть ставку налога в 15%. Естественно, это потребует корректировки наших соглашений об избежании двойного налогообложения с некоторыми странами. Прошу правительство организовать такую работу. Если же иностранные партнеры не примут наши предложения, то Россия выйдет из этих соглашений в одностороннем порядке. И начнем с тех стран, через которые проходят значительные ресурсы российского происхождения, что является наиболее чувствительным для нашей страны».

(Президент России Владимир Путин – в официальном заявлении 25 марта 2020 года).

КОНКРЕТНО

Схемы «серого» вывода капиталов из России

1. Фиктивный кредит

Банк выдает средства офшорной компании. Якобы для какой-то деятельности. При этом никакого залога не требует. Через некоторое время оказывается, что фирма вернуть деньги не может. Взыскать долг не получается, да никто и не старается. Деньги уже перекочевали из этого офшора на легальные счета бенефициаров. То есть тех людей, которые были заинтересованы в выводе средств. Обычно это либо владельцы банков, либо их приближенные. Прямого

2. Фальшивая поставка

Создается фирма-однодневка. Она представляет в банк поддельный внешнеторговый контракт. Проводит авансовый платеж за границу. Якобы за товар. Но в реальности поставки не происходит. А фирма-однодневка закрывается. Другая схема - поставка импортного товара может быть и реальной. Но в этом случае преступники могут либо завышать стоимость оборудования в разы, чтобы легально отправить больше денег на зарубежные счета. Или поставлять один и тот же товар бессчисленное количество раз, каждый раз отправляя деньги как за новую поставку.

НАГЛЯДНО

Сколько денег нелегально ушло из страны

За последние 25 лет - $ 1 трлн

Для сравнения:

Международные резервы ЦБ - $592 млрд

Фонд национального благосостояния - $173 млрд

По данным ЦБ, Минфина и Bloomberg.