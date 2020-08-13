Ученый объяснил, почему за полигамными отношениями будущее

С точки зрения биологии, полигамия гораздо естественнее Фото: Shutterstock

Сложные вопросы половых отношений мы разбирали с проректором по науке медицинского университета имени Н. И. Пирогова, заведующим лаборатории редактирования генома научного центра имени В. И. Кулакова, доктором биологических наук Денисом Ребриковым.

- Как вы думаете, кем лучше быть – мужчиной или женщиной?

- Я не могу ответить на этот вопрос, потому что он не в области научных знаний. Я по-другому отвечу, с точки зрения биологии. Два пола природа предусмотрела для разных целей. Одни особи будут сохранять все самое надежное, ценно накопленное в поколениях. А другие организмы будут отвечать за изменчивость вида, если вдруг изменилась окружающая среда и за несколько поколений нужно убрать хобот, укоротить шею, отрастить волосы, облысеть и так далее… Женских особей природа назначила ответственными за сохранение накопленного, а мужских - за изменчивость.

Если мы посмотрим вариативность любого параметра у женщин и у мужчин, например, насколько разным может быть рост, вес, какие-то биохимические показатели, спортивные показатели, то любой показатель, который бы мы ни взяли, в популяции мужчин будет более широкий разброс. Самый низкорослый человек на земле - это будет мужчина. Самый высокий - мужчина. Кто самый слабый? Мужчина. Самый сильный? Мужчина. И т.д.

Смешаем женщин и мужчин в одном виде спорта: дамы не будут вообще ни в каком виде спорта выигрывать в тех случаях, когда есть объективные показатели того, что мы максимизируем параметры.

- То есть вы хотите сказать, что мужчины лучше?

- Я не мыслю в таких категориях. Вот смотрите, с другой стороны, самцы – это очень дешевый расходный материал с точки зрения эволюционной биологии. Когда мы сказали, что женщины являются носителями неких базовых признаков, а самцы являются драйвером, то есть, они задают направление эволюции в данный момент. Дело в том, что самец может оплодотворить бесконечное число самок. У него нет никакого лимита по гаметам – это сперматозоиды, они генерируются миллионами. Самки отбирают самцов, наиболее приспособленных к тем условиям, в которых сегодня существует вид. Именно самка выбирает, куда будет двигаться вид с точки зрения эволюции.

И таким образом получается, что, если самцов много и они все разные, но самки выбирают из этого разнообразия только тех, кто, условно, на Порше Кайен, то дальше окажется, что со временем все будут ездить на Порше Каейен.

- Вопрос, который занимает многих, состоящих в браке или долгих отношениях: люди все-таки полигамны или моногамны? В жизни, мы, конечно, рассуждаем немного проще: все ли мужья изменяют женам? Или «бывают ли верные жены, или все только на сторону и смотрят»?

- С точки зрения биологии, полигамия гораздо естественнее. Один самец, идеальный, наилучший из всех, должен иметь возможность оплодотворить столько самок, сколько самок его выберут.

Мы сегодня видим массу социумов, где вполне естественно процветае полигамия. Как раз с точки зрения биологии эти общества более приспособлены и они в будущих поколениях дадут лучшие фенотипы, чем общества с моногамией.

- Почему люди часто ошибаются, выбирая не того партнера? Что нам мешает?

- Очень много факторов влияет. И один из главных – это как раз моногамия. Моногамия блокирует у женщины возможность выбирать из всех мужчин. Вообще женщина должна иметь эту возможность… ну просто вот «огласите весь список, пожалуйста»… Социум накладывают массу ограничений. В природе этих ограничений нет.