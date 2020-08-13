"Больше ничто не заставит меня жениться": Стас Пьеха рассказал о мечтах, трезвом юбилее и знакомствах в Тиндере

Стас Пьеха отмечает 40-летний юбилей. Фото: предоставлено пресс-службой артиста.

13 августа, в свой день рождения, Стас Пьеха решил обойтись без шумных торжеств: 40 лет - юбилей, который не принято отмечать. Зато через пару недель артист наконец впервые выйдет к зрителям после долгих месяцев самоизоляции (концерт состоится 27 августа в Зеленом театре на ВДНХ) - это и будет его главный праздник. Что еще его радует в жизни, юбиляр рассказал в интервью kp.ru.

"Мой допинг - психиатрия и девушки"

- Стас, с юбилеем! Страшно разменивать пятый десяток? Какие ощущения - «тут болит, там ноет, как быстро молодость пролетела» или «все впереди, жизнь только начинается»?

- Ощущения очень разные: с одной стороны, есть еще силы, желания и даже есть какая-то мотивация – молодости хватает. Но, конечно, уже нет такого количества ресурсов и сил на все, поэтому приходится выбирать из желаний какое-то одно и его реализовывать. Это, пожалуй, основная «прелесть» 40-летнего возраста. А вообще – мне нравится сочетание опыта и некой жизненной мудрости со все еще молодостью и какими-то возможностями.

- Вы много лет потратили на то, чтобы завязать с наркотиками и алкоголем. Что в день рождения будет на вашем столе - шампанским чокнетесь или ни-ни? Какой допинг есть в трезвой жизни?

- Во-первых, я не тратил никаких лет на алкоголь. Я не алкоголик, и это совсем не моя стихия. Наркотики – да, были в моей жизни, и у меня было два периода употребления. Я много лет потратил на то, чтобы бороться со своим зависимым мышлением. Уже много лет я не употребляю никаких изменяющих сознание веществ – в том числе, и алкоголь. На моем столе не будет ничего увеселительного. В принципе, нормальному человеку может быть весело и просто так – главное собрать вокруг себя правильных людей, создать некую атмосферу, расслабиться и ничего не ждать от этого дня. Как будет – так будет. В конце концов, на празднике необязательно веселиться, как все привыкли.

Если брать мой допинг по жизни, сейчас основное для меня – это спорт, музыка, помощь другим и изучение психиатрии. А еще общение с противоположным полом – но тут с моим мышлением надо аккуратно, чтобы не скатиться в чрезмерное общение... (смеется).

- Что считаете главным подарком от жизни на 40-летие?

- Главный подарок – это сама жизнь, которая обещает быть очень интересной. Все, что в моей жизни произошло – это какая-то такая удивительная сказка. И наверное, подарок – это то, что я к своим 40 годам подошел с осознанием, что дальше может быть только лучше.

"Отношения с женой были иллюзией"

- Сейчас уже можно рассказать, что послужило толчком к вашему расставанию с мамой вашего сына Натальей, чья это была инициатива? И как удалось уладить вопросы раздела имущества и алиментов без судебных разбирательств, испортивших репутацию не одной звездной семьи?

- Все отношения, которые были в моей жизни, строились на созависимости. Это не были здоровые отношения, они были иллюзорными. Я строил себе некий образ, находил его в женщине, наделял ее определенными качествами и куда-то бежал, летел… Семья, дети… это была некая картинка, нарисованная мною у себя в голове, не имеющая никакого отношения к реальности. То же самое я нарисовал в отношениях с Наташей, но, естественно, разбившись об иллюзии, и отношения подошли к концу. Ну и я со своей стороны не вел себя как идеальный муж.

В первое время после разрыва у нас, конечно, был период какого-то напряжения, но он прошел, и пришло понимание, что нам придется жить в согласии друг с другом, потому что у нас есть общий сын. И вот это понимание дало нам возможность мирно и спокойно существовать. Более того, когда мы не в отношениях, у нас лучше общения, чем когда мы были в них.>

- Вы говорили, что после первого брака стали куда осторожнее относиться к свадьбам. А была ли у вас свадьба в классическом представлении - с белым платьем, банкетом и вдруг даже выкупом невесты?

- Нет, мы просто расписались – оба были в белых пиджаках.

На сайты знакомств - ни ногой

- Где знакомится с девушками холостяк Пьеха? В Тиндере, например, вас можно найти? Есть ли табу на отношения с поклонницами? И главное - какой типаж вам «заходит», привлекают ли тюнингованные красотки?

- Нет, ни в каких приложениях знакомств я не зарегистрирован, никогда туда не заходил, потому что лично для меня это стремная ситуация. И никаких табу у меня нет, потому что как только я себе их устанавливаю, сразу же начинаю нарушать. Только от чего-то зарекусь – сразу попадаю в эту ситуацию.

Тюнингованные красотки меня привлекают редко – и только в случае, если это какой-то очень деликатный, незаметный тюнинг. Видный тюнинг меня, напротив, отталкивает. Меня привлекает какая-то естественная сексуальность.

Стас Пьеха: "Не хочу сумасшедших чувств - они приводят к эмоциональному похмелью". Фото: предоставлено пресс-службой артиста.

- Вот, например, познакомились с девушкой, все идёт отлично. И в какой-то момент она намекает, что не прочь к вам переехать... Ваши действия? И что все-таки может заставить вас вновь жениться - сумасшедшие чувства, беременность, увещевания бабушки?

Не хочу сумасшедших чувств… хотя где-то на подсознанке такое желание живет, но, на самом деле, эти чувства ведь буквально сумасшедшие. Они ни к чему хорошему не приводят. Все, что имеет такую эмоциональную встряску, имеет и обратную сторону медали – эмоциональное похмелье. И чем сильнее эти гормональные перепады, тем хуже потом будет. Наверное, сознательно я не хочу попадать в эту ситуацию.

А что меня заставит жениться… да вообще ничего. Я на сегодняшний день считаю, что это абсолютно ненужная процедура, которая себя изжила как обряд в принципе.

Мечта - загородный дом

- Чем сами себя порадуете в честь юбилея, если говорить о материальном - новая машина, золотые часы, а может, тур в открывшуюся Танзанию?

- У меня, скорее всего, не будет никаких серьезных покупок, хотя, конечно, я мечтаю о загородном доме. Я пожил какое-то время за городом и понял, что это определенный кайф – жить у реки, глядя на лес, речку. Но сейчас финансово не то время, чтобы покупать дом. На данный момент я пытаюсь удержать свое дело, свою наркологическую клинику, всячески ее развивать. Наверное, я себе подарю что-то недорогое, но очень злободневное – это будут жесткие боксерские перчатки, в которых можно будет хорошо попасть в цель!

Кстати, юбилей я также отмечу на сцене Зеленого театра на ВДНХ 27 августа, где обязательно жду всех.

- Многие знаменитости на карантине жаловались на безденежье. А у вас ведь не только музыка, но и клиника для наркозависимых, где тоже возникли финансовые трудности... Пришлось ли столкнуться со страхом, что впервые за много лет вы какое-то время ни копейки не заработаете?

- Да, все это было и есть. У меня до сих пор не было ни одного концерта. И я до сих пор продолжаю тратить ту денежную подушку, которая у меня была отложена на развитие клиники. Но надо сказать, что печальный опыт с отсутствием концертов компенсировался тем, что каким-то образом клиника и реабилитация приносили небольшой доход, которого все же хватало на то, чтобы покупать продукты, совершать минимальные выплаты. Впервые я живу без каких-либо прикрас, снимая с клиники и реабилитации деньги. Естественно, этих денег мне даже не хватало на то, чтобы выплачивать ипотеку и прочее, но, тем не менее, это приятный момент.

- Вы недавно обмолвились, что у вас в планах запись «радийных» песен. Но то, что сейчас рвёт эфиры, зачастую у ваших ровесников вызывает недоумение и испанский стыд. Готовы к модным коллабам с рэперами, как, например, Филипп Киркоров? Или останетесь верны «старой гвардии»?

- Я буду делать то, что нравится мне. И если это будет коллаба с рэпером – то только с тем, который мне понравится и которому вдобавок понравлюсь я. На сегодняшний день в планах у меня нет коллабораций с рэперами. Мне хочется делать какую-то приятную «дэнсовую» музыку, чтобы люди, посещающие мои концерты, могли не только сидеть и слушать меня, но и двигаться. Время сейчас такое, что хочется дарить людям больше радости и веселья. Поэтому я сейчас настроен на это.

"Эдита спокойно пережила мою историю с наркотиками"

- Часто ли слышите от Эдиты советы, как жить?

- Нет, вообще не слышу уже давно. Я с уважением отношусь к ее опыту, но он применим конкретно для нее – для меня же будет работать что-то другое.

- Тяжело ли бабушке далась ваша история с наркотиками и публичное признание проблемы?

- Нет, она особо никак на это не отреагировала. У нее, в силу возраста, свои интересы, она смотрит какие-то другие передачи. Может быть, ей кто-то говорил, но ее это особо не волнует. Она знает, что была такая история, зачем это скрывать… Вот если бы я сказал, что сейчас употребляю наркотики – это, конечно, был бы провал. Но я имею полное право рассказать, что бросил и больше не употребляю. Своей историей я, возможно, кому-то помогу, и Эдита это понимает.

- С любого ли дна, по-вашему, можно всплыть? Как думаете, можно ли начать жизнь с чистого листа в случае, например, Михаила Ефремова?

- Ситуацию Михаила Ефремова я не буду комментировать. Вообще, конечно, я видел случаи уму непостижимые, когда человек кололся на протяжении 30 лет, в его жизни было разрушено абсолютно все: здоровье, финансовая сфера, социальная… Это был «ходячий труп» с инфарктами, инсультами. И вот этих людей я вижу сейчас, спустя 10 лет или даже меньше – и это абсолютно социальные люди, в отношениях, с работой, со спортом. Вот такие волшебные изменения я вижу! Здесь работает именно изменение мышления. Никакие препараты, никакие физические упражнения или режим не помогут. Изначально в основе всего лежит деструктивное мышление – я вижу много таких примеров. Но, к сожалению, для этого надо очень-очень сильно захотеть измениться. Если нет желания – то ничего не произойдет.