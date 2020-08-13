Губернатор Тульской области Алексей Дюмин посетил новый завод «Доброфлота» по производству рыбного филе

Губернатор Алексей Дюмин в гостях у «Доброфлота».

Полторы банки рыбной консервации на каждого жителя России. А всего — порядка 200 млн штук в год. Такими объемами может похвастаться ГК «Доброфлот». Сегодня продукция группы компаний стала еще ближе к потребителю из центрального региона. В Тульской области на полную мощность начал работать завод по производству рыбного филе. Именно отсюда на прилавки магазинов поступают высококачественные полуфабрикаты из минтая, трески и кальмара.

Восстановленное производство

12 августа с работой завода ознакомился губернатор Тульской области Алексей Дюмин и провел рабочую встречу с управляющим ГК «Доброфлот» Александром Ефремовым. Глава региона осмотрел производственные линии предприятия и познакомился с планами по развитию рыбоперерабатывающего комплекса.

Осмотр производственного цеха.

- Сегодня мы находимся на бывшем Хомяковском хладокомбинате. Эта площадка долго простаивала, но сейчас производство удалось возобновить благодаря дальневосточной компании «Доброфлот». Это одна из ведущих рыболовных компаний страны, - отметил глава региона Алексей Дюмин.

К восстановлению предприятия компания приступила 2 года назад. В кратчайшие сроки удалось превратить находящийся в аварийном состоянии завод в высокотехнологичное производство. Инвестиции компании в проект составили около 250 млн рублей. Рабочие места получили более 200 местных жителей.

Экскурсия по заводу.

- Мы ставили перед собой две цели. Первая — получить производственную площадку для доработки рыбной продукции, добытой на Дальнем Востоке, в непосредственной близости к центральному региону, в частности, Москве. Вторая задача — привлечь рабочую силу, которая в Тульской области очевидно доступнее, чем в Дальневосточных регионах, где рыба добывается, - рассказал управляющий ГК «Доброфлот» Александр Ефремов. - Иначе говоря, бизнес-идея заключалась в том, чтобы рыбопродукцию, добываемую на Дальнем Востоке, с минимальной степенью обработки доставлять в районы потребления. Затем с использованием и привлечением силы местных регионов обрабатывать ее до состояния, когда она готова к употреблению и может быть представлена в магазинах.

Экспортные возможности

Сегодня завод в поселке Хомяково, как и другие производственные комплексы компании, решает главную задачу - обеспечения россиян доступной рыбой и морепродуктами.

Переработка рыбы.

Производство является безотходным. Это позволяет предприятию носить статус экологически безопасного. Не имеет аналогов завод в Тульской области и по степени автоматизации среди рыбоперерабатывающих заводов страны. Здесь внедрено современное оборудование исландской и немецкой компаний.

- Сейчас на заводе вырабатывается 3 тысячи тонн филе в год. Производственные мощности позволяют выпускать до 8,5 тысяч тонн в год рыбной продукции. Это минтай, камбала, горбуша, треска. Для розничной продажи еще и филе палтуса, семги, кеты. Более сложные продукты, готовые к употреблению, - это филе под различными соусами, - сказал директор завода в поселке Хомяково Игорь Лушников.

Алексей Дюмин и Александр Ефремов

Часть продукции, выпущенной заводом в Хомяково, поставляется на экспорт. Основный рынок сбыта - страны Северной Америки. С сентября стартуют поставки в страны Западной Европы. В планах компании увеличить объемы экспорта минимум в 6 раз. Это может произойти уже к 2023 году.

Компания также намерена сконцентрировать в Тульской области логистические потоки. В ближайшее время «Доброфлот» приступит к строительству собственного логистического центра. Проект планируют реализовать к 2024 году. Суммарный объем инвестиций составит 1,2 млрд рублей, будет создано 400 новых рабочих мест.

Переработка рыбы.

Помощь в борьбе с COVID-19

Кроме того, губернатор поблагодарил руководство и коллектив компании за работу, качественную продукцию, а также помощь региону в борьбе с пандемией. В мае компания «Доброфлот» передала тульским медикам изоляционные боксы для перевозки инфекционных больных, средства индивидуальной защиты, расходные материалы и другое оборудование. Кроме того, средства для дезинфекции получили специалисты в сфере ЖКХ.