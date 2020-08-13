«Четверо умерших за последние месяцы»: в Москве разбираются в череде смертей пациентов частной клиники

Действия должностных лиц медцентра могут расценить как оказание небезопасных услуг и халатность Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В июне москвичу Сергею Александровичу* стало плохо. Ему 92 года, но несмотря на почтенный возраст пенсионер сохранял ясное сознание и передвигался сам. Родные вызвали частную скорую помощь. Бригада убедила, что нужна госпитализация, но настойчиво рекомендовали поехать в частную больницу на Мичуринском проспекте. Частники нередко сотрудничают друг с другом, продвигая смежные услуги партнеров.

НЕ БЫЛО ЛИЦЕНЗИЙ

Через шесть дней в клинике пенсионер скончался. После смерти семье выставили счет в котором фигурирует сумма около 500 тысяч рублей.

— Первоначально причиной смерти назвали сердечную недостаточность, а в документах после вскрытия указаны отек головного мозга и инсульт. Эта клиника не могла оказать помощь такому пациенту. Его нужно было госпитализировать в профильное отделение сосудистой хирургии. Больница просто затянула время — шесть дней человек провел у них и не получил качественную помощь. У них не было лицензии на некоторые препараты и на работу с кровью — это обязательное условия для операций и реанимационных мероприятий, — сообщил корреспонденту kp.ru адвокат Денис Еременко.

Случай этой семьи не единственный в клинике. Источник kp.ru из сотрудников Росздравнадзора подтвердил, что за последний квартал в медцентре умерли минимум четыре пациента с разными диагнозами. 12 августа реанимацию опечатали до выяснения всех обстоятельств.

ПОКА ЗАКРЫЛИ ТОЛЬКО РЕАНИМАЦИЮ

— Поступило несколько обращений с жалобами на качество оказания медицинской помощи в частной клинике на западе столицы, — , — сообщили в пресс-службе Росздравнадзора по Москве и Московской области. — Специалистами проведен осмотр места. Выявлены разные нарушения, в том числе в части оснащения отделения анестезиологии и реаниматологии. Введен временный запрет на оказание медицинской помощи по профилю «Анестезиология и реаниматология». Организация будет привлечена к административной ответственности за грубые нарушения лицензионных требований.

Но только штрафами или санкциями — до 200 тысяч рублей или остановка работы на 90 суток — история может не ограничиться. Материалы проверок Росздравнадзор отправит в Следственный комитет. Семья погибшего также намерена добиваться уголовного дела и закрытия больницы. Действия должностных лиц медцентра могут расценить как оказание небезопасных услуг и халатность.

В «Первой Университетской клинике» сначала несколько раз положили трубку, услышав вопрос корреспондента «КП». Однако затем все же ответили, что комментария по ситуации от них не будет.

*Имя изменено