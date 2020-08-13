Послы Европы сделали в Минске все как в Киеве

Видимо, воспользовавшись затишьем, решили внести свою лепту в белорусский протест (можно сказать - подлить бензина) представители Евросоюза Фото: Александр КОЦ

С раннего утра в четверг Минск снова погрузился в одну большую какофонию автомобильных клаксонов. Гудел весь город, на улицах и проспектах образовались огромные пробки, на улицы высыпали тысячи людей. Бархатный протест ощутимо прибавил обороты, увеличившись в разы. Объяснить это можно двумя факторами.

Более десятка западных дипломатов приехали к метро «Пушкинская» - возложить цветы на месте гибели одного из демонстрантов. Фото: Александр КОЦ

С одной стороны, заработал интернет, координация между оппозиционно настроенными минчанами наладилась. А еще к ним присоединилось значительное число возмущенных действиями милиции. Местами это уже не политический протест, а социальный. Многие требуют не «Лукашенко в отставку», а «Прекратить насилие».

По версии МВД, у него в руках сработало взрывное устройство. Фото: Александр КОЦ

С другой стороны, силовики перестали чинить препятствия мирным протестующим. Еще два дня назад к ним бы подъехали лихие «воронки», похватали самых активных, а остальных разогнали. Но сегодня грузовиков с ОМОНом даже не видно.

«Беларусь не забудет тебя, воин света!» - гласит теперь надпись на асфальте у самодельного некрополя. Фото: Александр КОЦ

Видимо, воспользовавшись затишьем, решили внести свою лепту в белорусский протест (можно сказать - подлить бензина) представители Евросоюза. Более десятка западных дипломатов приехали к метро «Пушкинская» - возложить цветы на месте гибели одного из демонстрантов. По версии МВД, у него в руках сработало взрывное устройство. «Беларусь не забудет тебя, воин света!» - гласит теперь надпись на асфальте у самодельного некрополя.

Дипломаты со скорбными выражениями лиц преклоняли колени и благодарно кивали, когда им по-русски и по-белорусски кричали «Спасибо!» Фото: Александр КОЦ

Дипломаты со скорбными выражениями лиц преклоняли колени и благодарно кивали, когда им по-русски и по-белорусски кричали «Спасибо!» И, да простят меня белорусы, но аналогия с Майданом навязывалась сама собой. В Минске, как в свое время в Киеве Маккейн и Нуланд, Пайет и Эштон, евродипломаты отчетливо продемонстрировали солидарность с протестующими. И это тревожный знак для Александра Лукашенко.