В Москве ближайшие месяцы маски разрешат снять только школьникам на уроках

Главный аксессуар сезона-2020, а по совместительству средство защиты — медицинскую маску, в ближайшие месяцы придется продолжать носить. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

13 августа мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала «Россия 24» ответил на злободневные вопросы жителей столицы. «Комсомолка» приводит наиболее интересные места из общения главы городы со зрителями.

В МАГАЗИНЫ ПРОДОЛЖАЕМ НОСИТЬ МАСКУ

Главный аксессуар сезона-2020, а по совместительству средство защиты — медицинскую маску, в ближайшие месяцы придется продолжать носить. Таково требования санитарных врачей столичного Роспотребнадзора. При этом Собянин сказал, что несмотря на ограничение, в планах нормально жить и работать.

— Масками придется пользоваться на предприятиях, в офисах, защищать себя и окружающих. Это непременное условие и залог работы наших предприятий, — заявил Сергей Собянин.

ВАКЦИНУ ОТ КОВИДА ВВЕДУТ ТОЛЬКО ДОБРОВОЛЬНО

Прививать от коронавируса москвичей будут только с их согласия. Это ответ на страхи тех, кто по каким-то причинам избегает вакцин. Мэр также уточнил, что если у ребенка — медотвод от прививок, то ему не запретят посещение садика или школы без противоковидной вакцинации.

Собянин напомнил, что если ничего не сделать, то рано или поздно человек заболеет коронавирусом. Уверенности в том, что болезнь пройдет в скрытой форме, ни у кого нет.

Прививать от коронавируса москвичей будут только с их согласия. Фото: REUTERS

— У вас два варианта: получить иммунитет естественным путем в случае контакта с коронавирусом, либо получить вакцину, в которой коронавируса как такового нет, — объяснил мэр.

Сергей Семенович уточнил, что первые месяцы вакцина будет в большом дефиците. Речь о тысячах, максимум десятках тысяч доз на многомиллионный мегаполис. Поэтому привиться предложат в первую очередь врачам. Остальные получат такую возможность, когда производство обретет промышленные масштабы. Собянин не исключил, что в ближайшие месяцы выпустят и другие препараты, поэтому у людей будет выбор, чем прививаться. Отметим, что пока в России, да и во всем мире зарегистрирована только одна вакцина от COVID-19 — разработка института Гамалеи.

ЛИНЕЙКИ В ДЕНЬ ЗНАНИЙ ОТМЕНЯТ

Общешкольные праздники на 1 сентября в Москве проводить не будут. Но начало учебного года не перенесут. Учитывая ситуацию с коронавирусом, для учебных заведений разработали правила:

усиленная дезинфекция;

термометрия при входе в школу;

наблюдение за состоянием учителей и учащихся;

ограничение по передвижению внутри школы;

особый режим работы столовых.

Учащиеся должны заниматься в одном классе и переходить в другой по мере необходимости. Например, в кабинет химии или физики, где требуется оборудования. Обо всех мерах родителям и учителям должны рассказать перед началом учебного года.

Общешкольные праздники на 1 сентября в Москве проводить не будут. Но начало учебного года не перенесут. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кстати, уже известно, что на уроке дети и учителя смогут быть без маски. Но если кто-то захочет быть в средствах защиты — не возбраняется.

15 СЕНТЯБРЯ МОСКВУ НЕ ЗАКРОЮТ

Последние несколько недель обсуждают слух, что с 15 сентября вновь ведут режим самоизоляции. Эта информация пошла с малоизвестных сайтов по социальным сетям.

— Это слухи бесконечные, поражают своей устойчивостью. Хотя я уже много раз говорил, что никаких планов у нас на этот счет нет, — ответил Собянин.

Также мэр столицы еще раз подтвердил, что День города в 2020 году в Москве будет проведен. Тематикой торжества станут московские музеи. Мероприятия будут массовыми, но не такими масштабными, как ранее. Например, Тверскую перекрывать не будут, решили не проводить общегородские концерты.

— Будут локальные мероприятия в парках, скверах, на территории всего города, — отметил мэр Москвы.

Известно, что гуляния назначены на 5 и 6 сентября. Это суббота и воскресенье.