«Кроссовки за миллион рублей и тысячи цепей»: Стилист Киркорова рассказал о его роскошном гардеробе

Филипп Киркоров на съемках нового клипа.

Неожиданная коллаборация Филиппа Киркорова с блогером-миллионником, бойфрендом Ольги Бузовой Давой вызвала немалый резонанс в соцсетях. Клип «Ролекс» уже набрал более 2 миллионов просмотров и возглавил тренды Ютуба. Киркоров в брейдах и в бриллиантовых гриллзах (съемные украшения на зубах) хлестко читает рэп, ломая стереотипы российского шоу-биза. И в 50 лет он большой ребёнок и большой эстет, тонко чувствующий тренды.

Образ для клипа Филиппу помог создать его стилист Арсен Айрапетов. До работы с артистом Арсен преуспел в подборе классических образов Бриони. Теперь же не замыкается в какие-либо рамки-сегодня Филипп в образе заморского рэпера, завтра легко сменит дерзкие цепи на классические запонки.

- Арсен, чья была идея сделать из Филиппа рэпера?

- Режиссёры клипа поставили нам с моей коллегой стилистом Дарьей Туровой задачу, каким они видят Филиппа в этом видео. И мы быстренько скооперировались, начали собирать артистов.

За два дня подобрали вещи и аксессуары для Филиппа и Давы.

На Филиппе в клипе культовые вещи. Например, серебряный пиджак Бальман. Их всего два в мире. Один у футболиста Неймара, второй у Филиппа.

Еще самый хайповый образ в клипе от Луи Вуиттон из коллекции Runaway fall 2020 monogram clouds с фэшн-шоу, которое было показано 31 июля. Мы были первыми, кто в России получил эту коллекцию. Эти вещи тогда ещё даже не продавалась, эту коллекцию сделали только для Филиппа. Это называется «первый дроп», когда появляются вещи и они в ограниченном количестве делаются по предзаказу для кого-то.

- У них есть все мерки Филиппа?

-Конечно. И мы очень быстро собрали этот образ из футболки, поясной сумки, рюкзака Луи Вуиттон. Ещё на Филиппе были цепи Луи Вуиттон и Шанель. И кеды из коллаборации Nike и Off-White. Они тоже лимитированные.

- Образ Филиппа на презентации тоже был с «шиком-блеском».

- О, да, это было круто (улыбается.). Да, на меня нашло вдохновение. На Филиппе в тот вечер были кроссовки Dior из коллаборации с Air Jordan. Лимитированные донельзя. Их всего восемь с половиной тысяч пар в мире.

Просто так не купишь. Только, если у перекупщиков за сумасшедшие деньги. Цена на них порой доходят до 1 миллиона рублей. Филипп купил их в бутике Dior по нормальной цене. Но это была эксклюзивная услуга Dior Филиппу, как вип-клиенту. Так-то в свободной продаже этих кроссовок нет. Филипп поставил мне задачу, чтобы я собрал образ под эти кроссовки. Я понимал, что образ должен быть максимально стильным и эпатажным. Не просто Филипп Киркоров в камнях, а артист, у которого со вкусом все в порядке и который не то, что идёт в ногу со временем, а впереди всех. Я предложил Филиппу надеть поясную юбку от Луи Вуиттон, подобрал пиджак Бальман, джинсы Филипп Плэйн, футболку D&G и две цепи Луи Вуиттон. И кольца- на правой руке Бальман, на левой -Гуччи. Очки и сумка Луи Вуиттон, шляпа -Бальман. Конечно, все эксклюзивное, все вещи с показов.

- Многие не верят, что в клипе ролексы настоящие?

- Конечно, настоящие...

Часы «Ролекс» Филлипа -это подарок. Филиппу подарили их 25 лет назад. Очень ему дорогой человек на памятную дату.

- Кто придумал «фишку» надеть на Филиппа бриллиантовые гриллзы, которые стоят более 5 миллионов рублей...

- Гриллзы и брейды были идеей команды Давы. Мы хотели изменить стиль Филиппа, чтобы вы увидели не Киркорова, а обновлённого артиста. Мы хотели опять взорвать восприятие его публики и как видите, у нас это получилось.

- Гриллзы сейчас в тренде. Все мировые звезды от Ким Кардашьян до Мадонны их снова надели. И цепи тоже в трендах. Много сейчас в гардеробе Филиппа цепей?

- Да, сейчас тренд на цепи. Причём на цепи с крупными звеньями. У Филиппа больше тысячи аксессуаров различных цепей.