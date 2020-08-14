Не любит - вот и не голубит

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Хорошей женщине угодить трудно, почти невозможно. Всегда найдется хотя бы одна маленькая претензия. Наш автор. Всегда найдется хотя бы одна маленькая претензия. Наш автор собрал 15 основных. Читатели дополнили в комментариях.

Саша:

Эта статья - лучшее подтверждение, что женщине никогда не угодить. Хозяйственный муж? Плохо. Не хозяйственный? Еще хуже. Ласковый? Надоел. Не ласковый? Почему именно такой мне, сиротинушке, достался. Короче, нужно в любой ситуации оставаться собой, а заинтересованная в тебе женщина подстроится.

Карина:

Мне кажется, все эти придирки «такой/не такой» начинаются, когда изначально человек не твой. Вроде как бытовой партнер устраивает, да и замуж было выходить пора, а в семейной жизни выяснилось, что вообще не совпадаете по меридианам. И начинается мелкое подъедание ближнего своего.

Анна:

Ой, а у меня был парень-спортсмен. Вот когда он не твой парень, это, конечно, зависть и слюни текут, а когда он с тобой, это просто гастрономический геноцид. Это не ешь, углеводы на ночь - вред, глюкоза с утра - фу, кефир - сплошной молочный сахар. Я так устала от этого, что в итоге мы расстались. Хотя, казалось бы, кефир...

Севастьян:

У меня первая супруга была человек-претензия. Ей не нравилось все: куда едем в отпуск, как я ем суп, почему купил эту куртку. Я однажды принес ей розы в подарок, она заявила, что любит белые. Купил белые - не теми ушами слушал, розовые она обожает. А потом выяснилось, что у нее с гормонами были какие-то проблемы. А претензии были следствием. Но я к тому времени уже ушел. Во втором браке абсолютно счастлив.

Света:

Ладно, претензия «мой парень нравится моим подругам», а вот моего обожала моя мама. Ей же не скажешь, что он никакой в постели. Когда она узнала, что мы расстались, просто рыдала. Хотя вообще-то это меня надо было пожалеть.

«Пьющий муж: бросать или спасать?» - задается вопросом наш колумнист Ирина Фалькао. С одной стороны, жить с таким - нести тяжкий крест, с другой - без него все лишено драматизма. У читателей своя точка зрения.

Любовь:

Была четвертой женой человека, которого жены считали пьющим. Разрешала ему пить только вино, у моего отца от водки начало болеть сердце после 40 лет, и он перешел на вино по праздникам. Прожили мы 32 года с мужем. Он любил работать, был умным человеком и выпивал только после работы. Главное, любить человека, и всегда можно с ним договориться, сделать по-вашему.

Виктория:

Как бывшая жена алкоголика, хочу отметить, что алкоголизм болезнью не считаю категорически! Скорее это моральное убожество. Никто алкоголиков пить насильно не заставляет, это просто форма ухода от реальности для слабых личностей.

Светлана:

Ну когда уже кончится у русской бабы эта вечная игра в жертвенность?! У него же не ноги гранатой оторвало, чувак просто лишился работы. Вместо того чтобы жену поддержать, он бутыль обнимает. Что его жалеть? В этой ситуации о себе думать надо, это же энергетически выматывает - тащить на себе семью да еще смотреть на его запои.

Клара:

Так, это все советские установки: типа если замуж, то только мучиться, если пьет, так, значит, ничем от других не отличается. А представьте, что бывает брак для счастья и радости, а вообще страшное - есть мужья, которые не пьют?! И никто собой не жертвует ради семьи. Сначала надо менять жизненные установки, а только потом мужа.

Валерий:

Я сам пил 8 лет, пока не встретил свою нынешнюю жену. Меня так потянуло к этой женщине, что решил: порвусь, но она будет моей. Тяжело было, конечно, привычка выпить-расслабиться, чтобы чуть подотпустило, очень сильная. Но ничего, справился.

Когда смотришь кинодрамы, кажется, что вот уж тебе деспот и тиран точно не попадется. А если даже да, то легко сможешь его распознать. А вот и нет. Наш автор объясняет, почему не все так просто, как кажется.

Надя:

Когда уже наши женщины поймут, что любят не тех, кто заглядывает в глаза и потакает мужику, а тех, кто самодостаточен и знает, чего хочет. Мы - это мы, но есть еще и я! И я - это тоже важно!

Костя:

А вам не кажется, что радость от пребывания в семье сильно преувеличена? И уж тем более не компенсируется она ни сексом, не бытовыми удобствами. Скорее, тот, кто уже женился по молодости, следует за привычкой, и нет там никаких сильных чувств и уж тем более любви. Все друг другу со временем надоедают.

Наташа - Милана:

А я, дурочка, в таких отношениях 3 года провела. Уехала из Москвы в попу мира, зарабатывала на него и себя, купила ему машину, сделала ремонт в доме, пока он не начал говорить, что я так себе женщина и вообще это за счастье, что я с ним. Ну а когда уже ударил, сбежала! Хотя звоночки, то самое вечное недовольство всем, были еще в начале отношений.

Маша:

Помимо чувств и интуиции, очень важно различать тона. Тон - это хроническое настроение человека, в котором он находится большую часть времени. Типа скука, веселье, энтузиазм, игривость. Тон отражает объем жизненных сил, энергии человека. И человек в высоком тоне, как правило, очень правильно понимает жизнь и счастлив. И вот за такого человека и надо выходить замуж.