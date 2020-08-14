В Кронштадте открылся музейно-исторический парк «Остров фортов»

Парк торжественно открыли Главком ВМФ Николай Евменов и замглавы Администрации Кронштадта Олег Кадомцев. Фото: Артем КИЛЬКИН

На Котлине забилось сердце нового историко-культурного кластера: в Кронштадте открыли Музейно-исторический парк - центральное общественное пространство историко-культурного кластера «Остров фортов».

11 тематических зон аллеи рассказывают о важнейших событиях истории отечественного флота и выдающихся военно-морских деятелях нашей страны.

Благодаря активной работе и конструктивному взаимодействию всех вовлеченных сторон основные работы по благоустройству территории первой очереди музейно-исторического парка «Остров фортов» площадью 9 га удалось выполнить в рекордно короткие сроки - всего за три месяца. Причем именно на это время пришелся пик пандемии коронавирусной инфекции, сопряженный со строгими ограничениями.

График работ по парку составлен с учетом динамики пандемии в Санкт-Петербурге. Дата открытия была назначена с тем расчетом, чтобы к тому моменту поток многочисленных посетителей из числа местных жителей и гостей из других районов города не создал дополнительных рисков ухудшения эпидемиологической ситуации в Кронштадтском районе.

Член рабочей группы, заместитель председателя инвестиционного комитета Целевого некоммерческого фонда по развитию туристско-рекреационного кластера Кронштадта Ксения Шойгу призналась, что за три месяца с начала работ по благоустройству территории парка команда пережила много бессонных ночей.

- Парк будет прославлять ВМФ России: такого места в нашей стране пока нет, - отметила Ксения Шойгу. - Надеемся, посетителям все понравится!

ЧТО ИНТЕРЕСНОГО ЕСТЬ В ПАРКЕ

Парк - объект социального комплекса нового историко-культурного кластера. Общая площадь благоустроенной территории составляет порядка 9 га. Предусмотрены расширенные возможности для отдыха и развлекательной деятельности. В парке созданы тематические площадки с информацией о развитии ВМФ, детская площадка площадью 1000 кв. м, прогулочные зоны и зоны тихого отдыха, в т. ч. яблоневый сад с прудом. В качестве интересных объектов также можно назвать Маяк памяти с 200 именами героев-моряков начиная с эпохи Петра I и до наших дней, панорамные качели на берегу с единовременной посадкой до 24 человек, а также детский веревочный парк.

Каждый элемент парка создан с любовью к Военно-морскому флоту. Дизайн-решения всех площадок выполнены во флотской тематике.

Вход - свободный. По выходным в парке запланированы развлекательные мероприятия.

- Шикарный парк, иначе не скажешь! К нам часто приезжают гости из других городов, и раньше сводить их было некуда, даже гулять всегда ездили в Петербург. А теперь отдыхать можно в Кронштадте. Наконец появилось место, которым можно гордиться, - говорит жительница Кронштадта Екатерина Алексеевна.

Оценили парк по достоинству и родители с детьми.

«…Красиво все сделано, прекрасные виды. Детям очень понравилась площадка детская и качели цепочные», - поделилась впечатлениями пользователь Инстаграма Татьяна Ц.

АЛЛЕЯ ГЕРОЕВ РОССИЙСКОГО ФЛОТА

Музейно-исторический парк «Остров фортов» призван положить начало формированию в Кронштадте единого центра военно-морской славы России, которого на сегодняшний день в нашей стране нет.

Неудивительно, что главный объект парка - Аллея героев российского флота, которая торжественно открылась в рамках праздничных мероприятий Дня ВМФ 26 июля.

На аллее посетителей ждет увлекательное знакомство с трехвековой историей ВМФ и выдающимися флотоводцами и мореплавателями, которыми гордится страна.

ВЫБИРАЛИ ВСЕМ МИРОМ

Какие события из истории ВМФ будут увековечены на аллее, решали совместно с Российским военно-историческим обществом. Эксперты сформулировали 11 тем, а выбор флотоводцев и мореплавателей для их воплощения доверили интернет-пользователям.

В народном онлайн-голосовании, которое проходило с 1 марта по 12 апреля, приняли участие 80 000 человек из 50 стран мира. Самыми активными стали петербуржцы, москвичи и жители Ленобласти, а среди иностранцев - американцы, украинцы и белорусы.

КСТАТИ

На Котлине реализуют еще один масштабный проект - парк «Патриот». Военно-патриотический парк уже открыл и продолжает открывать свои музейные экспозиции, парковые пространства и памятники. В прошлом году на центральной площадке парка появилась и своя аллея - Аллея адмиралов.

- Здоровая конкуренция - это очень хорошо, - отмечает Ксения Шойгу. - Главное, чтобы нас не путали, пока мы не стали одним целым. А я уверена, что в скором времени оба проекта будут объединены.

КАНАТКА ДО «ЧУМНОГО»

Важные объекты кластера «Остров фортов» - форты, «Кроншлот», «Петр Первый» («Цитадель») и «Император Александр I» («Чумной»). Сейчас эти уникальные сооружения, находящиеся под охраной ЮНЕСКО, пребывают в плачевном состоянии, но уже осенью на них стартуют противоаварийные работы. После реставрации и приспособления под современное использование, которые завершат к 2024 году, форты обретут новую жизнь и станут доступны для посетителей.

«Кроншлот» - ровесник Санкт-Петербурга - станет местом размещения музейных экспозиций, посвященных первому форту Кронштадта. Части территории займут интерактивные пространства. На «Петре I» будет создан музей, посвященный минно-взрывному делу. А на форте «Император Александр I» («Чумной») появится музей борьбы с вирусами и создания вакцины от чумы.

Именно к «Чумному» от Музея военно-морской славы протянут канатную дорогу, первую в Петербурге. Над Финским заливом пройдет 1200 метров канатки, которая сможет перевозить по 300 человек в час. Причем работать дорога над Балтикой будет и летом, и зимой. По плану она откроется для всех желающих в 2025 году.

В Смольном разрабатывают концепцию новой туристской географии, которая отвлечет туристов Петербурга от исторического центра, Павловска и Царского Села и предложит им свежие объекты. И проект «Остров фортов» займет в этой концепции одно из центральных мест. Фактически Кронштадт, некогда живущий в особом военном статусе, предстанет и для жителей города, и для приезжих туристов в совершенно новом свете.

- Кластер «Остров фортов» будет интересен абсолютно разным туристам, - считает председатель Комитета по туризму Санкт-Петербурга Сергей Корнеев. - В первую очередь это патриотический и исторический туризм. Объекты проекта заинтересуют не только школьников и студентов, но и родителей с детьми: здесь планируется создать все условия для семейного отдыха, а хорошо провести время всей семьей и одновременно познакомить ребенка с историей государства - это именно то, что сейчас востребовано.

Так как история флота интересна всем - и россиянам, и иностранцам, - в Кронштадте ждут наплыва совершенно разных путешественников. Когда же проект «Остров фортов» будет полностью реализован, власти Петербурга ожидают, что Кронштадт станет «лучшим местом в стране для знакомства с историей флота и историей России».

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Парк для кронштадтцев и гостей города стал центральным общественным пространством - объектом социального комплекса первой очереди кластера «Остров фортов» в рамках работы по созданию комфортной городской среды и расширения возможностей интересного и полезного досуга для взрослых и детей.

Шикарное место! Детям здесь точно заскучать не удастся. Фото: Артем КИЛЬКИН

Но проект гораздо масштабнее. Он охватывает свыше 100 гектаров Котлина и включает 32 объекта суммарной площадью более 385 000 квадратов. В числе ключевых - новый Музей военно-морской славы с конгрессно-выставочным центром, который откроется в 2023 году.

- Канатная дорога соединит музей с фортом «Император Александр I», - рассказывает Ксения Шойгу. - Изюминкой музея будет первая советская атомная подводная лодка «Ленинский комсомол», согласования по реставрации и модификации которой уже на финальной стадии. Хотим открыть музей к годовщине Атомного подводного флота России.

Одновременно с музеем свои двери распахнет лицей на 550 мест, многофункциональный тренировочный центр с крытыми спортплощадками и ледовой ареной, поликлиника и Инновационно-инженерный центр. Появится и новое жилье с социальной инфраструктурой. Квартал «Центральный» с детским садиком на 150 мест сдадут в 2023 году, а квартал «На набережной» с садом на 50 детей - в 2025-м.

Для туристов же построят два отеля, которые введут в эксплуатацию в 2024 году. Остаться в Кронштадте с ночевкой гостей города побудит обилие достопримечательностей, в том числе новых, таких как Океанариум в кластере «Остров фортов», который познакомит посетителей с флорой и фауной Балтики и северной морской береговой линии России.

Рассчитывают и на гостей-яхтсменов, для которых в 2025 году «Остров фортов» откроет марину на 552 судна.

ГДЕ ВОСПИТЫВАЮТ ГЕРОЕВ

«Остров фортов» не только напоминает о героях прошлого времени, но и воспитывает будущих. С 11 июля на территории парка работает всесезонный учебно-спортивный палаточный комплекс «Лагерь настоящих героев». Под руководством опытных вожатых и инструкторов дети осваивают азы военных профессий, получают знания и навыки, которым им пригодятся во взрослой жизни, встречаются с интересными людьми, учатся работать в команде. На территории лагеря есть инфраструктура для активного досуга участников сбора - лазертаг, настоящая полоса препятствий, спортивные площадки и многое другое. Площадь комплекса - 4,3 га, он рассчитан на 160 детей в смену.

ПОДАРОК ВОЕННЫМ МОРЯКАМ

Аллея стала своего рода подарком военным морякам к Дню Военно-морского флота. В Минобороны и ВМФ этот подарок оценили по достоинству.

- Сегодня очень светлый день, и в это внесла лепту задорная и искренняя команда людей, задумавших эту аллею, - отметил первый заместитель Министра обороны России Руслан Цаликов. - Проект «Остров фортов» одобрен Верховным главнокомандующим, поддержан Министерством обороны. У нас в стране было множество всяческих начинаний, которые или не доводились до конца, или на выходе получалось не то, что хотелось. Я абсолютно уверен, что здесь все получится так, как надо, и что через 300 лет создателей аллеи будут вспоминать так же, как сейчас Петра Первого.

Заместитель главнокомандующего ВМФ России вице-адмирал Владимир Касатонов с радостью отметил, что аллея открывается в год 200-летия открытия Антарктиды и 250-летия Чесменской битвы.

- Наша страна активно развивается: развивается флот, развиваются морские города. И очень приятно, что колыбель российского флота - город Кронштадт - развивается такими темпами, которые просто удивляют, - отметил вице-адмирал Касатонов.

Первыми гостями аллеи стали потомки увековеченных героев - внучатый племянник адмирала фон Эссена Николай фон Эссен и внучка Адмирала Флота Советского Союза Кузнецова Ольга Павленко.

- Думаю, это место будет не только данью памяти тем, кто своими делами обеспечил славу нашему Отечеству, но и точкой притяжения молодежи: отдыхая, она еще и узнает историю нашей страны, - говорит народный артист России Константин Хабенский, ставший одним из посетителей аллеи.

Есть в новом парке и свой мемориальный объект - шестиметровый Маяк памяти. На нем запечатлены имена и звания 200 героев - адмиралов, офицеров, мичманов и матросов начиная с эпохи Петра I и заканчивая нашим временем. Окружает маяк Сад памяти, который напоминает о подвиге медицинских работников, погибших в годы войны. В нем высажены ивы, яблони и сосны.

Теперь хорошее настроение в Кронштадте гарантировано всем посетителям. Фото: Артем КИЛЬКИН

324 ГОДА НА 150 МЕТРАХ

Аллея героев - это 324-летняя история российского флота, умещенная на 150 метрах. Экспонаты «дороги времени» разместили в нишах, оформленных картинами, географическими картами, чертежами кораблей и схемами сражений.

Открывает аллею ниша, посвященная Петру Первому. Его символизирует штурвал эпохи парусного флота, который напоминает о личном участии царя в создании регулярного российского флота и его сильных лидерских качествах. Следующую тему из истории флота воплотили в макете корабля-брандера в разрезе: он напоминает о легендарном сражении в Чесменской бухте и об адмирале Григории Спиридове.

Легендарного флотоводца и гения артиллерийского дела - адмирала Федора Ушакова олицетворяют артиллерийские орудия.

Первая русская кругосветная экспедиция представлена через личность ее руководителя - адмирала Ивана Крузенштерна. Центральный объект тематической зоны - секстант - навигационный измерительный инструмент, существенно расширивший возможности мореплавателей начала XIX века.

Адмиралы-мореплаватели Беллинсгаузен и Лазарев - герои темы «Открытие Антарктиды русскими моряками». Это знаменательное событие в истории российского флота и мировой географической науки символично представлено скульптурной композицией - корабельным якорем во льдах.

О подвигах героев Крымской войны 1853 - 1856 годов - Нахимова, Корнилова и Истомина - напоминает Георгиевский крест из пушечных ядер.

Изобретения выдающегося ученого и флотоводца вице-адмирала Степана Макарова символизирует снаряд, пробивающий броню. А одно из важнейших дел адмирала Николая фон Эссена - создание минно-артиллерийских позиций для защиты русских территориальных вод от вторжения врага на Балтике олицетворяют морские мины. «Большую кораблестроительную программу» Адмирала Флота Советского Союза Николая Кузнецова символически представили на аллее настоящим корабельным гребным винтом. Олицетворением деятельности легендарного Главкома - создателя ракетно-ядерного подводного океанского флота СССР Адмирала Флота Советского Союза Сергея Горшкова - стала скульптурная композиция - стартующая из-под воды крылатая ракета.

Отдельную, неперсонализированную зону аллеи посвятили современному Военно-морскому флоту России. В центре - фонтан-водопад. На его поверхности - макеты современных надводных кораблей российского ВМФ, в толще воды - макет атомного подводного ракетного крейсера.

Аллея не оставила равнодушными ни детей, ни взрослых. Тематические ниши и расположенные в них малые архитектурные формы стали востребованными фотозонами, где ежеминутно фотографировались посетители парка.

«Очень интересные инсталляции, архитектурные решения. Мы остались довольны», - пишет пользователь Инстаграма под ником lagosh.a.