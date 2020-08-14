«Все же все знают»: Ярослав Бойко ответил на вопрос о многолетнем романе с Марией Порошиной

Поклонники давно уверены, что у Бойко и Порошиной - роман не только на сцене, но и в жизни. Фото: кадр сериала.

Ярослав Бойко и Мария Порошина - давние коллеги по сцене и по съемочной площадке. Неудивительно, что молва приписывает им любовные отношения не только на экране, но и в жизни. Впервые об их романе заговорили в 2003 году после выхода на экраны сериала «Всегда говори всегда», где Порошина и Бойко сыграли мужа и жену. После шести сезонов телесаги страна была уверена: между ними точно что-то есть. Тем более, что актеры играют вместе и в театре. Подозрения усилились после того, как в январе прошлого года 46-летняя Мария родила пятого ребенка - сына Андрея, скрыв от всех имя отца мальчика. Поклонники предполагают, что им вполне может быть Бойко. На вопрос: что же все-таки связывает его с Порошиной, Ярослав ответил в эфире программы Бориса Корчевникова «Судьба человека».

Актер, похоже, уже смирился с тем, что его считают любовником Марии. И даже находит в этом большой плюс - интерес к их совместному спектаклю не угасает.

- Столько людей до сих пор уверены. Мы же спектакль играем. Больше всего рады продюсеры - у нас всегда аншлаги, - рассказал Бойко.

По словам артиста, жена Рамуне Ходоркайте к слухам о его романе с Марией относится спокойно и совсем не ревнует.

- Она реагирует спокойно. Ну, все же все знают, - иронизирует 50-летний актер.

Впрочем, также спокойно Рамуне отнеслась и к тому, что актриса Евгения Добровольская родила от Ярослава ребенка. И это были уже не слухи: Евгения на всю страну рассказала, что у них с Ярославом был роман, когда они снимались в фильме «Подозрение». Только спустя годы она раскрыла тайну, что Бойко — отец ее сына Яна. По словам актера, эта тема в их доме не обсуждается.

- Мы даже не говорили с супругой об этом, - признался Бойко. - Все хорошо.

Со своей женой, балетмейстером из Литвы, Ярослав познакомился на вечеринке. Их отношения развивались стремительно, но в загс они пошли уже после рождения первого ребенка. Пара вместе 20 лет, у них двое детей — сын Максим и дочь Эмилия. За время их брака случалось всякое, но супруга никогда не показывала, что ревнует Бойко, отлично понимая специфику его профессии.

- Телец и лев - это всегда сложно. Но жена никогда не показывала, что ревнует. Я часто уезжаю, бывает и надолго. Это очень помогает преодолевать семейные кризисы, - считает актер.

В январе прошлого года Мария родила сына Андрея. Фото: Инстаграм.

У его партнерши по сцене Марии Порошиной, видимо, терпения меньше: именно ревность разрушила брак актрисы с первым (гражданским) мужем — Гошей Куценко. Актер не скрывал, что изменял ей по молодости и глупости, о чем сейчас очень жалеет. Их семью не сохранила даже дочь Полина (сейчас ей 23 года).

Во втором браке с актером Ильей Древновым актриса прожила 17 лет, за это время у пары родились три дочки: 14-летняя Серафима, 9-летняя Аграфена и трехлетняя Глафира.

Имя отца своего ребенка Порошина скрывает. Фото: Инстаграм.

В январе прошлого года Порошина родила долгожданного сына. Отца своего младшего ребенка актриса скрывает. Известно, что это не ее бывший муж Илья Древнов, хотя поначалу Порошина в графе «отец» указала именно его. Но актер через суд доказал, что не имеет к новорожденному никакого отношения и не обязан платить на него алименты.