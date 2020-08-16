Холли Берри отметила 54-летие на пляже в пикантном бикини

Холли Берри отметила 54-летие.

Холли Берри 14 августа исполнилось 54 года: свой день рождения голливудская звезда отметила на пляже, на берегу океана. В Инстаграме актриса поделилась видеороликом, в котором она идет вдоль линии прибоя в пикантном бикини, напоминающем нижнее белье. Черный купальный костюм подчеркивает волнующие изгибы стройного тела актрисы. В подписи к ролику Холли сообщила, что проводит выходные на море.

Поклонники в комментариях поздравляют Берри с днем рождения и забрасывают актрису комплиментами. «Хотела бы я в этом возрасте выглядеть так же!», «54 года? Нет, не верю!», «Да я даже в 20 никогда так не выглядела!», - пишут они.

Холли сняла видеоролик на пляже в бикини. Фото: кадр видео.

В свой день рождения Холли опубликовала на своей страничке еще один снимок: она в накинутой поверх бикини футболке едет на скейтборде. Стройные ноги, растрепанные волосы – актриса чудо как хороша.

- 54… Жизнь становится все лучше и лучше! – подписала именинница эффектное фото.

Актриса выглядит сногсшибательно. Фото: кадр видео.

Подтянутая фигура не дается легко: ради точеных форм Холли Берри приходится заниматься до седьмого пота. Актриса – фанат спорта: ежедневно она проводит по несколько часов в спортзале под присмотром личного тренера. Как результат – сейчас Холли на пике своей формы.

- Нет лучшего ощущения, чем поставить цель и добиться ее, - рассказывала актриса в Инстаграме. - Одна из моих целей – обрести кубики на прессе. Я наконец получила их, и это кажется невероятным! Я призываю вас, ребята, к тому же. Какова ваша цель в фитнесе? Установите планку выше, чем вы надеетесь достигнуть, и держитесь за нее. Работа не будет легкой, но это окупится. Это стоит того каждую чертову секунду.

Когда-то Берри завоевала титул «Мисс Америка», и с тех пор тщательно следит за питанием. Она не сидит на строгой диете, но старается не есть ничего жирного, сладкого и вредного. Один из секретов рациона звезды – бульон на косточке: Холли варит его несколько часов подряд и считает настоящим кладезем полезных веществ.

Холли воспитывает двоих детей. 12-летнюю дочку Налу актриса родила от канадского манекенщика Габриэля Обри. 6-летний Матео появился на свет в браке с французским актером Оливье Мартинесом. С обоими мужьями она рассталась далеко не на дружеской ноте. В одном из интервью Холли упомянула о материнстве – актриса жалеет, что родила детей так поздно. Берри утверждает, что ей очень нравилось быть беременной, и говорит, что у нее могло бы быть по меньшей мере пять детей, если бы не ее сильная занятость.

Поклонники гадают: кто же сфотографировал Холли на пляже с такой любовью? Актриса продолжительное время жила без бойфренда. Как вдруг несколько недель назад внезапно намекнула в Инстаграме, что она снова не одна. Холли поделилась снимком своих ног, к которым нежно прикасаются мужские ноги. В подписи к фото она дала понять, что проводит выходные в приятной компании. Никаких других подробностей артистка не сообщила. Судя по фото (увы, только ног), новый избранник звезды - стройный мускулистый брюнет. Фолловеры подозревают, что новый мужчина Берри - ее личный тренер Питер Ли Томас, хотя актриса и фитнес-гуру всегда утверждали, что они просто друзья. К тому же Питер женат, и недавно супруга родила ему наследника.