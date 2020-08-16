Хоть кто-то полетел в Танзанию: Лена Летучая в бикини похвасталась дорогим отдыхом

Елена с мужем летели в Танзанию бизнес-классом. Фото: Инстаграм.

С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с тремя странами - Турцией, Великобританией и Танзанией. И если на пляжи турецкой Анталии ожидаемо потянулись тысячи россиян, то покупать путевки в Танзанию туристы не торопятся – уж слишком ценник кусается. Одни только авиабилеты в эту африканскую страну стоят в среднем 120 тысяч рублей на человека, не говоря уже о стоимости проживания на роскошных курортах Занзибара – солнечного острова с белоснежными пляжами. Впрочем, некоторых расходы не остановили. И вот уже под жарким солнцем африканского континента нежится Елена Летучая. Телеведущая вместе с мужем, бизнесменом Юрием Анашенковым остановилась в пятизвездочном отеле Zuri Zanzibar, двухместный номер в котором стоит около 500 долларов в сутки (36 тысяч рублей).

- Сутки в самолетах, и мы в точке, - объявила экс-ведущая «Ревизорро», запечатлев себя на борту воздушного лайнера. Летела Летучая, судя по всему, в бизнес-классе, потратив на билеты для себя и мужа не менее 350 тысяч рублей.

На курорте Елена купается и загорает, не забывая хвастаться отпускными снимками в Инстагарме. На фото она позирует в черном бикини, демонстрируя стройную фигуру.

После ухода из "Ревизорро" Елена не так много снималась на телевидении, но зато она активно зарабатывала в соцсетях. В 2018 году телеведущая запустила новое шоу, которое она транслировала только в Интернете. Проект назывался «Летучий надзор. Без цензуры»: в нем Лена проверяла известные бренды продуктов, одежды, косметики. По словам Летучей, шоу не выходило на телевидении, потому что она берется за самые известные торговые марки: в формате ТВ такие программы остались бы без рекламы. С этого года Летучая вновь вернулась на телевидение: она запустила сразу два телепроекта на канале СТС.

Во всех поездках Летучую сопровождает ее муж Телеведущая всегда подчеркивает, что Юрий Анашенков во всем поддерживает ее.

- Когда задерживаюсь, работаю по ночам, в выходные дни, он мне говорит: «Лена, ты должна выкраивать время. Ты должна в расписании ставить себе хоть иногда выходные!», - рассказывала телеведущая в одном из интервью. По словам Летучей, именно потому они с мужем так часто выбираются куда-то на отдых, поскольку устроить себе полноценные выходные в Москве ей бывает непросто.