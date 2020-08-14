В Москве задержали убийцу полицейского спустя 10 лет

Убийцу полицейского удалось задержать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Все случилось днем на улице Нагорная в Москве. В одной из квартир полицейскими был обнаружен и задержан 39-летний уроженец республики Киргизия Азамат Т.* По имеющейся у правоохранителей информации, мужчина более 10 лет скрывался от органов из-за убийства сотрудника полиции у себя на родине. Азамат был объявлен в федеральный розыск и спустя десятилетие задержан московскими полицейскими.

«Как удалось установить оперативникам, в Москве 39-летний Азамат был проездом и скоро должен был покинуть столицу. В Киргизии на него возбуждено несколько уголовных дел по статьям об убийстве и убийстве сотрудника полиции. Мужчина был объявлен в федеральный розыск и задержан», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время Азамат Т.* задержан и содержится под стражей.

* - имя изменено.