Алексей Островский, губернатор Смоленский области: Смоляне словам не верят, а верят только делам. Так восемь лет и работаю...

Губернатор Смоленской области Алексей Островский в Московской студии Радио «Комсомольская правда». Фото предоставлено пресс-службой губернатора Смоленской области

В кого Островский такой скромный?

- ...Леша, вот меня что в тебе больше всего удивило, когда ты восемь лет назад стал губернатором Смоленщины... Скажем так: аллергия к пиару. И мне ты тогда тоже отказал в интервью. Постеснялся, что ли?

- Саша, ну не было такого.

- Да ты просто забыл.

- Ну, ладно. Надеюсь, наверстаем. Я так воспитан своими родителями, бабушкой и дедушкой. Считаю, что на любой должности, в том числе на такой важной, государственной и большой, как глава региона, нужно всегда помнить, и это залог успеха, что твой нынешний пост – это временное явление. А человеком ты после или останешься, или уже нет. И я живу в парадигме, что первично то, какой человек я – Алексей Островский. А то, что я когда-то был депутатом, председателем комитета в Госдуме, а сейчас уже восемь лет работаю губернатором - все это временное явление. Это первое.

И второе. Чем выше возносишься, забываешь о реальностях, тем потом будет больнее падать. Очень важно всегда об этом помнить. Я благодарю Бога за то, что пока это чувствую, что не забываю. Главное - всегда оставаться человеком. Таким, каким тебя знают люди и без твоей должности. Или знали когда-то, или будут знать.

- Лёша, ты меня убедил.

Смоленская АЭС - одна из крупнейших в России. Фото предоставлено пресс-службой губернатора Смоленской области

КСТАТИ

Кому интересно, до 1993-го Гамов и Островский работали в газете «Вечерний клуб» (ночной выпуск «Вечерней Москвы»). Александр - заведующим отделом и обозревателем, Алексей - фотокорреспондентом.

Восемь лет - один ответ: даешь садики, школы, больницы

- Алексей, ты восемь лет уже во главе такой области. Непростой. Я там был несколько раз... Можешь сказать, сколько у тебя населенных пунктов? И по сколько раз ты там бывал - в каждом? И есть ли у тебя такая наша газетная практика: типа - «возвращаясь к напечатанному»? То есть, был, а потом - снова и снова.

- Всего, Саша, в Смоленской области 27 муниципальных образований. Это 25 районов области и два города областного подчинения: Смоленск – столица области и Десногорск – родина Смоленской атомной станции. Когда я стал губернатором Смоленской области, у нас было более трехсот сельских поселений - значительно больше, чем в среднем по Центральной России, да и в целом по стране. И вот в последние годы, в диалоге с Минфином, я провожу политику объединения поселений.

Строительство детских садов все эти восемь лет - одна из главных задач губернатора Островского. Фото предоставлено пресс-службой губернатора Смоленской области

- Укрупнения?

- Да. Это приводит к тому, что сокращаются очень серьезно расходы на содержание управленческого аппарата, а эти средства можно направлять на иные нужды поселений.

- А иные – это какие?

- В первую очередь это социальная сфера, поскольку подавляющее большинство учреждений там – советское наследие, которое или частично, или полностью изношено.

- Сколько примерно удалось, Алексей, тебе сэкономить? И куда конкретно эти средства направлены?

- Десятки миллионов рублей, а в рамках нескольких лет - сотни миллионов. В том числе мы направили их на строительства новых детских садов. С момента распада СССР ни при одной администрации области, ни при одном губернаторе столько детских садов не строилось, сколько при нас.

- А сколько?

- Мы построили за последние годы 16 новых детских садиков. И это для нашего региона очень много. Смогли ликвидировать дефицит мест для ребятишек в возрасте от трех с половиной до семи лет. Сейчас мы работаем над задачей, поставленной Президентом России, по сокращению очередности в диапазоне возрастов полтора – три года. В этом году открываем еще два новых детских садика. В следующем сдадим ещё два. И за ближайшие два-три года полностью закроем проблему с местами для детишек всех возрастов.

Детский сад в д. Алтуховка Смоленского района. Фото предоставлено пресс-службой губернатора Смоленской области

- А еще куда ты эти сэкономленные миллионы направляешь? Школы? ФАПы (Фельдшерско-акушерские пункты)

- Дороги, ЖКХ и система здравоохранения. Именно на эти три - самые болезненные для смолян – проблемы мы тратим те деньги, которые высвобождаются от сокращения управленческого аппарата. За последние годы построили, отремонтировали и реконструировали сотни новых дорог.

Также мы существенно обновили сферу здравоохранения, поставили очень много нового современного оборудования, открыли в Смоленске новый суперсовременный перинатальный центр. Модернизируем центральные районные больницы. В прошлом году открыли четыре новых ФАПа. В этом году в десять раз увеличим этот показатель: откроем еще 49 ФАП. Хотя иллюзий и удовлетворения ни я, ни сотрудники администрации не испытываем. Для того, чтобы привести социальную сферу в состояние, отвечающее ожиданиям граждан, нужны те триллионы рублей, которые направляются в регионы по поручениям нашего президента в рамках национальных проектов. И в рамках тех региональных проектов, которые действуют в каждой области сейчас. За счёт средств, которые идут в регионы, до 2030-го года, как это и провозглашено в указе главы государства, мы существенно изменим качество социальной сферы Смоленщины. Люди увидят, почувствуют, пощупают это уже своими руками. Это будет не призрачное что-то, а то конкретное, чем они будут пользоваться в ежедневном режиме. Садики, школы, районные больницы, ФАПы...

Долги сокращаются, льготы - растут

- То есть, иронично выражаясь, тебе удалось эту оптимизацию в медицине где-то обмануть? Да? Тенденцию. А как же ты отчитывался перед центром?

- А в чем обмануть?

- Ты не стал закрывать совсем ФАПы, как это делали в некоторых местах.

- Тут каждый руководитель региона, Саша, сам принимает для себя решение. У нас количество ФАПов превышает норматив, который для нашего региона установило министерство здравоохранения. Мы просто видим, насколько ФАПы востребованы в сельской местности, как они важны для людей старшего поколения, для пожилых, которым тяжело ехать куда-либо. И финансовой возможности зачастую нет...

Поэтому мы стараемся максимально - при нашем ограниченном бюджете - реагировать на ожидания людей. Хотя, за последние несколько лет мы на 25% сократили государственный долг нашей области...

Столько новых «скорых» Смоленщина давно уже не получала. Фото предоставлено пресс-службой губернатора Смоленской области

- Как понять? Сократили?

- Сократили сами, чем гордимся. И благодаря чему нашу финансовую политику позитивно оценивают в Минфине в Москве - в федеральном правительстве. И оказывают региону финансовую помощь. За последние четыре года мы уменьшили госдолг области со 113 % до 88%. Сейчас мы уже на 12% меньше должны, чем имеем собственных доходов. Это очень хорошо. Кстати, все последние годы, уменьшая госдолг области, мы не снижали, а повышали все социальные обязательства, которые есть у руководства региона перед смолянами. И если восемь лет назад, когда я стал губернатором и сформировал администрацию, в области было порядка 47 мер льготной социальной поддержки, то теперь их количество выросло до 116, то есть более, чем в два раза… 54 льготы финансируются из средств федерального бюджета, столько же - из регионального. И ещё несколько льгот обеспечиваются по принципу софинансирования. Администрация области каждый год принимает - совместно с депутатами областной думы – исключительно социально ориентированный бюджет. В разные годы у нас от 60 до 70% расходов направлялись исключительно на социальную сферу: на здравоохранение, образование, соцзащиту населения, культуру и иные мероприятия, которые наиболее важны и востребованы гражданами.

Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования. Фото предоставлено пресс-службой губернатора Смоленской области

...И говорок смоленский

- Вот, судя по тому, что у тебя говорок изменился, ты уже не по-московски говоришь, а как-то по-среднероссийски…

- Не замечал.

- Не, есть такое, да. Ты мало бываешь в Москве, ты больше - в регионе?

- Я 90% времени провожу в Смоленской области, за исключением тех дней, когда меня вызывают или на совещания в Москву, в правительство, в администрацию президента или в то или иное министерство, ведомство приглашают... В целом, Саша, я со Смоленщиной связан уже 18 с лишним лет, поскольку десять лет представлял ее в Госдуме. Избирался здесь. Поэтому, когда восемь с лишним лет назад мне было доверено руководством страны возглавить область, я ехал принимать дела в регион, который мне достаточно хорошо был известен.

- Самое главное твоё приобретение какое - кроме того, что ты теперь говоришь «по-смоленски»?

- За восемь лет работы я научился у смолян одной просто вещи. Если у тебя нет какого-то решения на руках, документа, который тобой уже подписан, но ты на встрече с людьми сказал, что это сделаешь, то любой ценой обязан это выполнить. Смоляне словам не верят. Смоляне верят конкретным делам. И за восемь лет я ни разу не обманул людей ни в одном вопросе, который пообещал решить. Люди у нас не прощают, если ты пообещал, уехал и ничего не решилось. Это я знаю точно.

Политический обозреватель Александр Гамов, губернатор Алексей Островский и главный редактор Радио «Комсомольская правда» Роман Карманов. Фото предоставлено пресс-службой губернатора Смоленской области

- А вот Владимир Жириновский уже сказал, что именно Алексея Островского он, вполне возможно, выдвинет кандидатом в Президенты России в 2024 году. Ты в курсе?

- Мне об этом ничего не известно.

- Вот я тебе говорю.

- В моих ближайших планах - продолжение работы на благо Смоленской области, на благо смолян. Нам предстоит еще много сделать из того, что мы запланировали.

Поэтому, в случае и дальнейшей поддержки со стороны смолян, планирую в ближайшие годы сосредоточиться на улучшении социально-экономического положения области. И ее жителей.

А в случае, если руководство ЛДПР, членом которой я являюсь, в год проведения кампании по выборам президента примет какое-то решение, связанное с моей кандидатурой, я как человек, соблюдающий партийную дисциплину, конечно, это решение поддержу. Но об этом пока даже не думаю. У меня ежедневный 13-14-часовой рабочий день, в который включено столько вопросов, что на такие темы, Саша, даже нет времени.

Новые районы Смоленска напоминают стройплощадки. Фото предоставлено пресс-службой губернатора Смоленской области

* * *

- Алексей Владимирович, я подписываюсь под каждым вашим словом! Спасибо огромное, что вы через восемь лет, наконец, согласились дать мне интервью. Я очень тронут, хотя наблюдал все эти годы за вашей работой. Желаю вам крепкого здоровья и больших творческих успехов на благо смолян и смолянок, как вы их называете.

- Спасибо, Александр Петрович. Приглашайте чаще, буду приезжать. А пока приглашаю вас на 25 сентября, на День освобождения Смоленщины, на день города Смоленска. Приехать и вместе с нами порадоваться этому празднику. Тем более, что все ограничения, связанные с коронавирусом, уже сняты, а год нынче - 75-летия Великой Победы.

- Спасибо!

ПАМЯТЬ

- Алексей, а ты в Рославле давно был?

- Я постоянно передвигаюсь по области. Много раз бывал и там тоже.

- Почему про Рославль вдруг вспомнил? Я служил в Советской армии в Туркестанском военном округе, у нас дивизия Рославльская была. Она освобождала Смоленскую землю. И я даже приезжал на годовщину освобождения вместе с делегацией военных. И там были ветераны. И я до сих пор вспоминаю эти трогательные встречи. Смоленская земля, как никакая другая, полита кровью наших героев. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины?». Это - Константин Симонов.

- Саша, безусловно, для всех смолян, и для меня в том числе, память о тех, благодаря кому мы живем, радуемся жизни, растим детей, а кто-то уже растит внуков, - она, эта Память - священна. В годы Великой Отечественной Смоленская область потеряла почти 580 тысяч человек только гражданского населения - столько было уничтожено фашистами. Это больше, чем в других регионах СССР. Мы проводим большую работу по восстановлению воинских захоронений, по восстановлению мемориалов, по поисковой работе. У нас очень сильное поисковое движение. В этом году, несмотря на ограничения и невозможность провести шествие бессмертного полка, жители области организовали акцию «Зеленая линия фронта». Они сажают деревья в честь событий, которые произошли на Смоленщине, в честь солдат Великой отечественной войны. Насколько я знаю, акцию уже поддержали и другие регионы: Сахалинская область, Кемеровская, Томская. Это значит, что люди дорожат и гордятся своим прошлым, бережно к нему относятся. Я тоже принял участие – посадил дерево в честь своего двоюродного деда, военную историю которого я узнал именно на Смоленщине.

Алексей Островский считает, что ветераны - это самый надёжный капитал современной Смоленщины. Фото предоставлено пресс-службой губернатора Смоленской области

К сожалению, бюджетная обеспеченность региона не позволяет на 100% выполнять все то, что мы хотим. Да, мы поддерживаем ветеранов, мы ввели для них много льгот. Да, мы организовали социальное такси, социальную столовую. Это то, что было решено при нашей администрации. Конечно, люди старшего поколения, ветераны Великой Отечественной войны, иные категории граждан, приравненные к ним, заслуживают значительно большего. И мы себе в этом полный отчет отдаем, стараемся в рамках бюджетных возможностей делать хотя бы что-то хорошее, отдавая нашим замечательным людям долг за то, что они когда-то сделали для нас. Это - святое.